ఈ ఏడాది చివరికల్లా వ్యాక్సిన్ : డొనాల్డ్ ట్రంప్

వాషింగ్టన్‌: కరోనా వైరస్‌కు అడ్డుకట్ట వేయడానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు ప్రతిష్టాత్మక పరిశోధనా సంస్థలు ప్రయత్నిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. దాంతో, ఈ రేస్‌లో ఎవరు ముందుంటారన్నది ఆసక్తిగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆదివారం ఫాక్స్ న్యూస్ ఛానల్‌తో మాట్లాడుతూ ఈ ఏడాది చివరికల్లా తమ దేశం వ్యాక్సిన్‌ను తయారు చేస్తుందని, తనకు ఆ విషయంలో గట్టి నమ్మకముందన్నారు. తమకన్నా ముందే వేరే దేశం ఏదైనా వ్యాక్సిన్ తయారు చేస్తే వారిని తాను అభినందిస్తానని ట్రంప్ అన్నారు. వ్యాక్సిన్ పని చేయడం ప్రధానం. ఎవరు తెచ్చినా మంచిదే అన్నారు. దీనిపై వైద్యులు తనను మాట్లాడొద్దంటున్నారు. కానీ, నాకు ఏది తోస్తే అది మాట్లాడ్తానని ట్రంప్ అన్నారు. త్వరగా తీసుకురావడం కోసం వ్యాక్సిన్‌ను మనుషులపై ప్రయోగించే సందర్భంలో ఎదురయ్యే ఇబ్బందులపై అడిగిన ప్రశ్నపైనా ఆయన స్పందించారు. అందుకు ముందుకు వచ్చేది స్వచ్ఛంద కార్యకర్తలైనందున వారు రిస్క్ తీసుకోగలరని ట్రంప్ బదులిచ్చారు.

Trump predicts vaccine will be ready by end of 2020