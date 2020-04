ప్రపంచ ఆరోగ్యసంస్థకు ట్రంప్ నిధులు నిలిపివేత

వాషింగ్టన్ : ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థకు ఏటా అమెరికా అందచేసే 500 మిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక సహాయాన్ని నిలిపివేయాలని అధికార యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించినట్టు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ వెల్లడించారు. చైనాలో మొదట కరోనా వైరస్ ఆవిర్భవించినప్పుడు కావాలనే ప్రపంచ ఆరోగ్యసంస్థ కప్పిపుచ్చిందని, అలాగే వైరస్ ముప్పుపై ప్రపంచ దేశాలను హెచ్చరించడంలో విఫలమైందని ట్రంప్ ఆరోపించారు. ఆ సమయంలో ప్రపంచ ఆరోగ్యసంస్థ నిర్వహించిన పాత్రపై సమీక్షిస్తున్నామని చెప్పారు. అమెరికా పన్ను చెల్లింపుదారులు ఏటా 400 మిలియన్ డాలర్ల నుంచి 500 మిలియన్ డాలర్ల వరకు ఏటా ప్రపంచ ఆరోగ్యసంస్థకు అందచేస్తున్నారని, దీంతో పోల్చుకుంటే చైనా ఏటా కేవలం 40 మిలియన్ డాలర్లు అందచేస్తోందని అన్నారు. ఆ సంస్థకు అత్యధికంగా నిధులు అందచేస్తున్నందున బాధ్యతాయుతంగా నడుచుకునేలా ఆ సంస్థను ఆదేశించే హక్కు తమకు ఉందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

తాము తీసుకున్న నిర్ణయాలను ప్రపంచ ఆరోగ్యసంస్థ మొదటి నుంచి వ్యతిరేకిస్తోందని, అదృష్టవశాత్తు తాను అదేమీ పట్టించుకోకుండా చైనా నుంచి ప్రయాణాలను రద్దు చేయడం వల్ల అశేష సంఖ్యలో ప్రాణాలను కాపాడగలిగానని ట్రంప్ చెప్పుకొచ్చారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అనారోగ్య ముప్పు ఎదురైనప్పుడు ప్రపంచ దేశాలన్నీ సరైన సమాచారం కోసం ప్రపంచ ఆరోగ్యసంస్థ పై ఆధారపడతాయని, కానీ ఈ కనీస బాధ్యతను నిర్వర్తించడంలో ప్రపంచ ఆరోగ్యసంస్థ ఘోరంగా విఫలమైందని ట్రంప్ ఆరోపించారు. ఒకరి నుంచి మరొకరికి కరోనా వ్యాపిస్తుందని డిసెంబర్ లోనే ఆధారాలు ఉన్నా పట్టించుకోకుండా కరోనా అంటువ్యాధి కాదన్న చైనా వాదనకు మద్దతు పలికిందన్నారు. జనవరి మధ్యలో కరోనా వ్యాప్తి కి ఆధారాలు ఉన్నప్పటికీ అంటువ్యాధి కాదనే వాదనతో ప్రపంచాన్ని హెచ్చరించడంలో ఉదాసీనంగా వ్యవహరించడమే కాక, అంతర్జాతీయ ఆరోగ్య ఆత్యయిక స్థితి ప్రకటించడంలో జాప్యం చేసిందని విమర్శించారు.

నిధులు నిలిపివేయడానికి ఇది సమయం కాదు : ఐక్యరాజ్యసమితి

ఐక్యరాజ్యసమితి : ప్రపంచ మంతా కరోనాను తుదముట్టించడానికి పోరు సాగిస్తున్న తరుణంలో ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ(డబ్లుహెచ్‌ఒ) లేదా మరే మానవతావాద సంస్థ కైనా నిధులు నిలిపివేయడానికి ఇది సమయం కాదని ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రధాన కార్యదర్శి ఆంటోనియో గుటెరస్ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. ప్రపంచ ఆరోగ్యసంస్థకు నిధులు నిలిపి వేస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రకటించిన తరువాత గుటెరస్ తన అభిప్రాయం వెలిబుచ్చారు. దీనిపై పునరాలోచించుకోవాలని ఆయన హితవు పలికారు.

ట్రంప్ నిర్ణయం ప్రమాదకరం : బిల్‌గేట్స్

వాషింగ్టన్ : ప్రపంచ ఆరోగ్యసంస్థకు నిదులు నిలిపి వేయడానికి ట్రంప్ తీసుకున్న నిర్ణయం అత్యంత ప్రమాదకరమైనదని

మైక్రోసాఫ్ట్ సహ వ్యవస్థాపకుడు బిల్‌గేట్స్ వ్యాఖ్యానించారు. ప్రపంచ ఆరోగ్యసంస్థ చర్యల కారణం గానే కరోనా తగ్గుముఖం పడుతోందని, ఒక వేళ ఆ సంస్థ పనిచేయడం మానేస్తే ఆ సంస్థకు బదులుగా మరే సంస్థ ఆ పనిచేయలేదని పేర్కొన్నారు.

