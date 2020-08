అమెరికాలోనూ బ్యాన్ బాజా?

టిక్‌టాక్ నిర్వహణ బాధ్యత

చేజిక్కిచ్చుకునే దిశగా మైక్రోసాఫ్ట్, త్వరలో స్పష్టత

టిక్‌టాక్‌పై మైక్రోసాఫ్ట్ కన్ను

కొద్ది రోజుల్లో ఒప్పందానికి అవకాశం

న్యూఢిల్లీ : చైనా యాప్ టిక్‌టాక్‌ను భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా భారత్ మొదట నిషేధించింది. ఆ తర్వాత ఈ యాప్‌ను అమెరికాలో నిషేధించడానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. డొనాల్ ట్రంప్ స్వయంగా, అలాగే విదేశాంగ కార్యదర్శి మైక్ పాంపీయో దీనిపై అనేక ప్రకటనలు చేశారు. అయితే తాజా వార్త ఏమిటంటే యుఎస్ కంపెనీ మైక్రోసాఫ్ట్ టిక్‌టాక్‌ను సొంతం చేసుకోవచ్చు.

బ్లూమ్‌బెర్గ్ నివేదిక ప్రకారం, టిక్‌టాక్ మాతృ సంస్థ అయిన బైట్‌డాన్స్.. టిక్ టాక్ యాజమాన్యాన్ని విక్రయించాలనేది ట్రంప్ ప్రణాళికగా ఉంది. ఈ నివేదిక వెలువడిన కొన్ని గంట ల తరువాత మైక్రోసాఫ్ట్ టిక్‌టాక్ యుఎస్ ఆపరేషన్‌ను కొనుగోలు చేయవచ్చనే సమాచారం వెలువడింది. వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ నివేదిక ప్రకా రం, మైక్రోసాఫ్ట్ బైట్ డాన్స్ మధ్య ముందుగానే చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ఒప్పందం సోమవారానికి ఖరారయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ ఒప్పందంలో వైట్‌హౌస్ ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుందని తెలుస్తోంది.

