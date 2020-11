బట్లెర్ : ఈసారి దేశాధ్యక్ష ఎన్నికలలో తమకు ఘన విజయం దక్కుతుందని ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ దీమా వ్యక్తం చేశారు. 3వ తేదీ నాటి ఎన్నికలలో రిపబ్లికన్లకు దక్కే భారీ విజయం నాలుగేళ్ల క్రితం తమ పార్టీకి దక్కిన దాని కన్నా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందన్నారు. ఎన్నికల ప్రచారం ముగింపు దశలో పెన్సిల్వేనియాలో నాలుగు వేర్వేరు చోట్ల సభలలో ట్రంప్ మాట్లాడారు. తన అధ్యక్ష హయాంలో అధికార యంత్రాంగం ఎనలేని విజయాలు సాధించిందని తెలిపారు. దీనికి సరైన ఫలితం ఉంటుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఎన్నికలు జరిగే వచ్చే మంగళవారం (3వ తేదీ) చాలా ఆసక్తికరమైన రోజు అవుతుందన్నారు. దేశంలో అంతటా ఇప్పుడు ఎరుపు రంగు అలుముకుందని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. ట్రంప్ ప్రాతినిధ్యం వహించే రిపబ్లికన్ పార్టీ ఎరుపును పార్టీ చిహ్నంగా పరిగణిస్తూ ఉంటుంది.

దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని సభలలో ట్రంప్ రెడ్ వేవ్ పదం వాడారు. ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ తమ పార్టీ పట్ల ఇంతటి ఆదరణ లేదని , దీని ఫలితం కన్పిస్తుందని వ్యాఖ్యానించారు. రెడ్‌వేవ్ అన్నప్పుడల్లా సభికులు కేరింతలతో చప్పట్లు కొట్టారు. ప్రజలు పనిచేసిన వారికి తిరిగి అపూర్వ అవకాశాలు కల్పిస్తుందని, దీనిని వచ్చే వారం అంతా చూడబోతున్నారని తెలిపారు. బిడెన్ ఇతరుల కోసం పాటుపడుతాడని, ఇక్కడివారి కోసం కాదని, అయితే తాను ఇందుకు భిన్నం అన్నారు. బిడెన్ ఆలోచనలు అమెరికాను నాశనం చేసే విధంగా ఉంటాయని, అయితే తన పద్థతులు అన్ని వైరస్‌ను దెబ్బతీసే స్థాయిలో సాగుతాయని, దేశాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తాయని తెలిపారు. చివరి రౌండ్‌లో ట్రంప్ ప్రచారం అంతా అన్ని సభలలో దాదాపుగా ఒకే విధంగా ఉంది. ప్రత్యర్థి జో బిడెన్ అధికారంలోకి రాలేరని, వస్తే దేశం సర్వనాశనం అవుతుందని హెచ్చరించారు.

డెమోక్రాట్లు దేశాన్ని సోషలిజం బాట పట్టిస్తారని, ఆ పార్టీ గెలిస్తే దేశంలో పన్నులు పెరిగి తీరుతామని హెచ్చరించారు. ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ పెన్సిల్వినియాను తమ ఎన్నికల ప్రచార దశలో కీలక రాష్ట్రంగా ఎంచుకున్నారు. ఇన్నేళ్లలో దేశాన్ని ఎంతో శక్తివంతం చేశామని, మధ్యప్రాచ్యంలో శాంతియుత పరిస్థితుల దిశలో చర్యలు చేపట్టామని తెలిపారు. పలు ప్రధాన రాష్ట్రాలలో బిడెన్‌తో పోలిస్తే ట్రంప్ ప్రచార దశలో వెనుకబడి ఉన్నట్లు విశ్లేషణలు వెలువడ్డాయి. పెన్సిల్వేనియాలోనూ ఇదే పరిస్థితి ఉంది. ఇక్కడ జరిగిన సభలో ట్రంప్ తమ పార్టీకి ఘన విజయం రాసి ఉందని తేల్చిచెప్పారు. ఇప్పుడు తమ గాలి వీస్తున్నదన్నారు. ఇది ఇప్పుడే ఆరంభం అయిందని, ఇది అన్ని దిక్కుల నుంచి కమ్ముకుంటుందని, దీనిని ఎవరూ తప్పించుకోలేరని అవతలి పక్షం వారు ఈ గాలికి కొట్టుకుపోవల్సిందే అన్నారు.

పెన్సిల్వేనియాకు ఘన చరిత్ర ఉందని, ఇక్కడనే అమెరికా స్వాతంత్య్ర కథ మొదలైందని తెలిపారు. అమెరికా విప్లవం దశలో ఇక్కడి డెలావరే నది మీదుగానే జార్జి వాషింగ్టన్ దేశభక్తి సేనలను ముందుకు నడిపించారని, ఆయనే దేశానికి తొలి అధ్యక్షులు అయ్యారని, ఈ రాష్ట్రంలోనే అమెరికా రాజ్యాంగంపై సంతకాలు జరిగాయని గుర్తు చేశారు. వచ్చే రెండు మూడురోజుల్లో ఈ రాష్ట్రమే అమెరికన్ల కలలను రక్షిస్తుందన్నారు. రక్షణ సంబంధిత విషయాలలో తాము ఎంతో చేశామని ట్రంప్ ప్రకటించారు. 2016 ఎన్నికలలో ఈ ప్రాంతం విఫల పాలనకు వ్యతిరేకంగా ఓటేసిందని, అమెరికా ప్రధమమనే ఇక్కడి స్థానికేతరుడికి పట్టం కట్టిందని తెలిపారు. అమెరికాను భద్రతాయుతంగా ఉంచామని, ఈ నాలుగేళ్ల కాలంలోనే మానవ చరిత్రలో అపూర్వ రీతిలో మధ్యతరగతిని భద్రబలోపేతం చేశామని వివరించారు. ప్రత్యర్థికి సరైన బలం లేదని విమర్శించారు. తాను అమెరికన్లకు ఏది మంచిదో దానికోసం గట్టిగా పాటుపడుతానని , వాషింగ్టన్‌లో తనకు అనేక మంది శత్రువులు తయ్యారయ్యారని అయితే వారి వ్యతిరేకతను కూడా తాను గౌరవసూచకంగానే భావిస్తూ సాగుతానని తెలిపారు.

Trump says he will win a solid victory in US election