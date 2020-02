నేనోడిపోతే మార్కెట్లు భారీ పతనం

అమెరికా ఎన్నికల్లో నేను గెలిస్తేనే స్టాక్స్ పెరుగుతాయ్ : పారిశ్రామికవేత్తల సమావేశంలో డొనాల్డ్ ట్రంప్

న్యూఢిల్లీ : నవంబర్‌లో జరగనున్న అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో నేను ఓడిపోతే గనుక ఇంతకుముందు ఎన్నడూ చూడనివిధంగా స్టాక్‌మార్కెట్లలో పతనం ఉండనుందని మంగళవారం యుఎస్ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ‘అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో నేను గెలవబోతున్నాను, నేను గెలిస్తే మార్కెట్ పెరుగుతుంది’ అని ట్రంప్ అన్నా రు. ట్రంప్ తన రెండు రోజుల భారత పర్యటన చివరి రోజున మంగళవారం భారత వ్యాపారవేత్తలతో సమావేశమయ్యారు. న్యూఢిల్లీలో ట్రంప్‌తో నిర్వహించిన అత్యున్న త స్థాయి సిఇఒ రౌండ్‌టేబుల్ సమావేశంలో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అధినేత ముకేశ్ అంబానీ, మహీంద్రా గ్రూప్ చైర్మన్ ఆనంద్ మహీంద్రా, టాటా సన్స్ చైర్మన్ ఎన్. చంద్రశేఖరన్, ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ చైర్మన్ కుమార మంగ ళం బిర్లా వంటి దిగ్గజాలు పాల్గొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా ట్రంప్ మాట్లాడుతూ, అపాచీ, ఎంహెచ్ -60 రోమియో హెలికాప్టర్లతో సహా 3 బిలియన్ డాలర్ల యుఎస్ సైనిక పరికరాల కొనుగోలుకోసం అమెరికా భారతదేశంతో రక్ష ణ సహకారాన్ని విస్తరించిందని అన్నారు. సురక్షితమైన 5జి వైర్‌లెస్ నెట్‌వర్క్ ప్రాముఖ్యతను చర్చించామన్నారు. తమ బృందాలు పెద్ద వాణిజ్య ఒప్పందానికి సంబంధించి పురోగతి సాధించాయని, ఇరు దేశాలు చాలా ముఖ్యమైన ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోగలవని ఆశాభావంతో ఉన్నామ ని ట్రంప్ అన్నారు. తాను అధికారం చేపట్టినప్పటి నుండి భారతదేశానికి అమెరికా ఎగుమతులు దాదాపు 60 శాతం పెరిగాయి. అధిక నాణ్యత గల యుఎస్ ఇంధన ఎగుమతులు 500 శాతం పెరిగాయని ట్రంప్ వివరించా రు. కొన్ని నిబంధనలు చట్టబద్ధమైన ప్రక్రియ ద్వారా వెళ్ళాలని, చాలా నిబంధనలను తగ్గించబోతున్నామని అన్నారు.

ట్రంప్ మాట్లాడుతూ, కరోనా వైరస్‌పై పోరాటానికి అమెరికా 2.5 బిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేయనుందని అన్నారు. కరోనా వైరస్‌పై ట్రంప్ స్పందిస్తూ, వైరస్ పరిస్థితులను జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తున్నామని, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌తో మాట్లాడామని, కరోనా వైరస్ పరిష్కారం కోసం మరింతగా ఖర్చు చేస్తున్నామని అన్నారు. కాగా చైనాలో కొత్త కరోనా వైరస్ కేసులు పెరడం వల్ల ఇన్వెస్టర్ల లో భయాందోళనలు నెలకొనగా, సోమవారం అమెరికా స్టాక్స్ భారీగా పతనమయ్యాయి. డోజోన్స్ 1000పాయింట్లకు పైగా పతనవడం విచారకరమని ట్రంప్ అన్నారు. ఈ ప్రభావంతో క్రితం రోజు భారత్‌లోనూ అమ్మకాలు వెల్లువెత్తగా, బిఎస్‌ఇ(బాంబే స్టాక్ ఎక్సేంజ్) సూచీ సెన్సె క్స్ కూడా భారీగా 807 పాయింట్లు నష్టపోయింది.

Trump says stock markets will grow if he win US Election