కరోనాకు వ్యాక్సిన్ రెడీ

20 లక్షల డోసులు సిద్ధం

సురక్షితమని తేలగానే విడుదల చేస్తాం : ట్రంప్

వాషింగ్టన్: అమెరికా ఇప్పటికే 20 లక్షల కరోనా వ్యాక్సీన్ డోసులను తయారు చేసిందని, శాస్త్రజ్ఞులు అది సురక్షితమైనదా, సమర్థవంతంగా పని చేస్తుదా అనే విషయాన్ని నిర్ధారించగానే విడుదలకు సిద్ధంగా ఉన్నామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. వ్యాక్సీన్ల విషయంలో అద్భుతమైన పురోగతి సాధించామని కూడా శుక్రవారం ఉదయం శ్వేతసౌధంలోని రోజ్‌గార్డెన్‌లో జరిగిన విలేఖరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ట్రంప్ చెప్పారు. వాస్తవానికి 20 లక్షల డోస్‌ల వ్యాక్సీన్‌ను సిద్ధంగా ఉంచామని, సేఫ్టీలకు సంబంధించిన చెక్‌లు పూర్తి కాగానే దాన్ని రవాణా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని ఆయన చెప్పారు. కాగా కరోనా రోగులను నయం చేయడంలో కూడా తాము అద్భుతమైన పురోగతి సాధిస్తున్నామని చెప్పారు.

కరోనా వ్యాక్సీన్‌ను తయారు చేయడానికి ట్రంప్ ప్రభుత్వం అయిదు కంపెనీలను ఎంపిక చేసిందని న్యూయార్క్ టైమ్స్ పత్రిక ఇప్పటికే వెల్లడించింది. అయితే శుక్రవారం మీడియా సమావేశంలో వీటిలో ఏ కంపెనీ వ్యాక్సీన్ తయారీని ప్రారంభించిందో ట్రంప్ ప్రకటించలేదు. కరోనా వ్యాక్సీన్‌కు సంబంధించి కనీసం నాలుగు ట్రయల్స్‌తో తనకు ప్రత్యక్షంగానో, పరోక్షంగానో సంబంధం ఉందని వైట్‌హౌస్ హెల్త్ అడ్వైజర్ డాక్టర్ ఫాసీ ఈ వారం ప్రారంభంలో చెప్పారు. అంతేకాదు 2011 ప్రారంభం నాటికి 20 లక్షల డోసుల వ్యాక్సీన్ తమ వద్ద ఉంటుందన్న ఆశాభావాన్ని కూడా ఆయన వ్యక్తం చేశారు.

కాగా అమెరికా అధికారులు కరోనా వ్యాధిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నారని ట్రంప్ విలేఖరుల సమావేశంలో చెప్పారు. అయితే శాస్త్రజ్ఞులు మాత్రం కరోనా వైరస్‌ను తాము ఇంకా పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేదని చెప్తుండడం గమనార్హం. ఇదిలా ఉండగా కరోనా మహమ్మారి నేపథ్యంలో చైనా, అమెరికాల మధ్య కుదిరిన తొలి దశ వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని తాను భిన్నంగా చూస్తున్నాని ట్రంప్ చెప్పారు. మూడు నెలలకు ముందుకన్నా ఇప్పుడు కాస్త భిన్నంగా ఈ ఒప్పందాన్ని చూస్తున్నానని ఆయన చెప్పారు. చైనాతో కలిసి పని చేస్తే అది ఓ మంచి ప్రయత్నమే అవుతందని ఆయన అంటూ అయితే అది సాధ్యమవుతుందో లేదో తనకు తెలియదన్నారు.

Trump says US has 2 million doses ready to go