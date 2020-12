నేటి నుంచి కార్డ్

పాత పద్ధతిలో వ్యవసాయేతర రిజిస్ట్రేషన్లు

సబ్ రిజిస్ట్రార్‌లు, ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష జరిపిన ఐజి శేషాద్రి

141 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో ఆదివారం ట్రయల్న్ విజయవంతం

నేటి నుంచి 54 రకాలకు పైగా సేవలు ప్రజలకు అందుబాటులోకి…

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : నేటి నుంచి కార్డు విధానం (కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్‌మెంట్) పాత పద్ధతిలో వ్యవసాయేతర ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్‌లు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ ఉన్నతాధికారులతో ఆ శాఖ ఐజి శేషాద్రి ఆదివారం టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. వ్యవసాయేతర ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్‌లపై అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై ఉన్నతాధికారులు, సబ్ రిజిస్ట్రార్‌లకు ఆయన దిశానిర్ధేశం చేశారు. డిఆర్‌లు, జాయింట్, అడిషనల్ ఐజిలు, డిఐజిలతో ఐజి శేషాద్రి సమీక్ష జరిపారు.

సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో అనుసరించాల్సిన విధి, విధానాలను ఆయన సూచించారు. కార్డు విధానంలో రిజిస్ట్రేషన్‌లు చేసేందుకు యంత్రాంగాన్ని ఆయన సమాయత్తం చేశారు. వినియోగదారుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటే సబ్ రిజిస్ట్రార్‌లు ముందస్తు టోకెన్లు జారీ చేయాలని ఐజి శేషాద్రి సంబంధిత అధికారులకు, సబ్ రిజిస్ట్రార్‌లకు సూచించారు. దీంతోపాటు డాక్యుమెంట్ల పరిశీలనలో పలు జాగ్రత్తలను సబ్ రిజిస్ట్రార్‌లు పాటించాలని ఉన్నతాధికారులకు ఐజి శేషాద్రి ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

పాత విధానాన్ని పరిశీలించిన సబ్ రిజిస్ట్రార్‌లు

నేటి నుంచి పాత పద్ధతిలో రిజిస్ట్రేషన్‌లు జరగనున్న నేపథ్యంలో 141 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో ఆదివారం ట్రయల్న్ నిర్వహించారు. 141 మంది సబ్ రిజిస్ట్రార్‌లు హాజరై పాత విధానం ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్‌లను పునః పరిశీలించారు. అన్నిచోట్ల విజయవంతంగా ట్రయల్న్ విజయవంతం కావడంతో నేటి నుంచి 54 రకాలకు పైగా సేవలు ప్రజలకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. స్లాట్ లేకుండా ప్రజలు రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయానికి వచ్చి రిజిస్ట్రేషన్‌లు చేసుకోవచ్చని ఆ శాఖ అధికారులు సూచించారు. గతంలో మాదిరిగానే స్టాంపు పేపర్‌ల ద్వారా డాక్యుమెంట్‌లను రాసుకునేలా ప్రభుత్వం వెసులుబాటును కల్పించింది. గతంలో మాదిరిగా కార్డు విధానం ద్వారా స్లాట్‌ను ఆప్షన్‌లను కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చని ఆ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. అయితే అనధికారు లే ఔట్లలో కొనుగోలు చేసిన ప్లాట్లను మాత్రం రిజిస్ట్రేషన్ చేయవద్దని ప్రభుత్వం నుంచి సబ్ రిజిస్ట్రార్‌లకు ఉన్నతాధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

ప్రజలకు మెరుగైన సేవలందిస్తాం

ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా పది నిమిషాల్లో రిజిస్ట్రేషన్‌లు పూర్తి చేసి కొనుగోలుదారులకు అందచేస్తామని సబ్ రిజిస్ట్రార్ సంఘం నాయకులు సహదేవ్, స్థితప్రజ్ఞ, ప్రణయ్‌కుమార్, ముజీబ్‌హుస్సేనీలు తెలిపారు. సిఎం కెసిఆర్ ఆదేశాల మేరకు ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించి ప్రభుత్వం ఖజానాకు భారీగా ఆదాయం సమకూరేలా శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తామని వారు పేర్కొన్నారు. 100 రోజులకు పైగా ఆగిపోయిన రిజిస్ట్రేషన్‌లతో సుమారుగా రూ.3 వేల కోట్ల రాబడిని ప్రభుత్వం కోల్పోయింది.

TS back to old way of registration of non-agricultural