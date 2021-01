పిండి కొద్దీ రొట్టె

కొత్త రాష్ట్ర బడ్జెట్‌లో తప్పనిసరి కానున్న నిధుల కోతలు

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: రానున్న ఆర్ధిక సంవత్సరానికి (2021-2022) గానూ వార్షిక బడ్జెట్ సమాయత్తమవుతోంది. మార్చి మొదటి వారంలో అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో బడ్జెట్ రూపకల్పనపై ఇప్పటికే ఆర్ధిక శాఖ దృష్టి సారించింది. బడ్జెట్ రూపకల్పనలో ఏఏ అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వా లి? ఏ రంగానికి ఎంత కేటాయించాలి? ఏ రంగాలకు కోత విధించాలి? ఆదాయం పెంచుకునే మార్గాలేంటి? కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రానికి వచ్చే నిధులెన్ని? ఇలా అన్నింటిపై అధికారులు అంచనాలు రూపొందిస్తున్నారు. అయితే, ఒకవైపు ఆర్ధిక మాం ద్యం మరోవైపు కేంద్రం నుంచి నిధులు తగ్గడంతో వాస్తవిక లెక్కల ఆధారంగా బడ్జెట్‌ను తయారు చేయాలని ఆర్ధిక శాఖ అధికారులు భావిస్తున్నారు. పైగా 2020-2021 ఆర్ధిక సంవత్సరంపై కరోనా చాలా తీవ్రంగా ఉంది.

ఈ ఆర్ధిక సంవత్సరం దాదాపుగా కుదేలైంది. సుమారు ఏడు మా సాల పాటు అన్ని రంగాలపై కరోనా ప్రభా వం పడింది. దీంతో ఆర్ధిక రంగం పూర్తిగా చతికిలపడింది. ఫలితంగా రాష్ట్ర ఖజానాకు చేరాల్సిన ఆదాయానికి పెద్దఎత్తున గండిపడింది. మరోవైపు రాష్ట్రంలో పెద్దఎత్తున కొనసాగుతున్న సంక్షేమ పథకాలకు నిధుల కొరత రాకుండా చూడడంతో అరకొరగా వచ్చిన నిధులు కూడా వాటికే వెచ్చి ంచాల్సి వచ్చింది. ఫలితంగా వచ్చిన ఆదాయానికి… వివిధ సంక్షేమ పథకాలపై వెచ్చించిన నిధుల్లో అందనంత అంతరం ఏర్పడింది. దీంతో వచ్చే ఆర్ధిక సంవత్సరానికి రూపొందిస్తున్న వార్షిక బడ్జెట్ స్వరూపంలో పెద్దఎత్తున మార్పులు చోటుచేసుకోవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. బడ్జెట్ కూర్పుపై ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ కూడా ఈ నెఖారులోగానీ, లేదా వచ్చే నెల మొదటి వారంలో సంబంధిత ఉన్నతాధికారులతో సమావేశం కానున్నారు. ఈ సమావేశంలో కూలంకషంగా చర్చించి బడ్జెట్‌కు ఒక రూపం తీసుకవచ్చే విధంగా దశా, దిశను నిర్ధేశం చేస్తారని సమాచారం.

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆర్థికమాంద్యం, కరోనా ప్రభావం నేపథ్యంలో ఈసారి బడ్జెట్ సైజు భారీగా తగ్గే అవకాశం కనిపిస్తోంది. వాస్తవ రాబడి, వ్యయాలకు దగ్గరగా బడ్జెట్ ఉండేలా రూపొందించాలని సంబంధిత అధికారులను ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ అయినట్లుగా తెలుస్తోంది. అలాగే గత ఏడాది ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్, రాబడి, వ్యయాలపై పూర్తి స్థాయిలో నివేదికలు సిద్ధం చేయాలని కూడా ఆదేశించినట్లుగా సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో 2020…20-21 బడ్జెట్‌కు సంబంధించి వివిధ విభాగాల నుంచి ఆదాయ, వ్యవ వివరాలను సేకరించి క్రోడీకరిస్తున్నారు. ఆయా శాఖల వారీగా ప్లానింగ్, నాన్‌ప్లానింగ్‌లో కేటాయించిన నిధుల లెక్కలు తేల్చుతున్నారు. ప్రభుత్వానికి వచ్చిన ఆదాయం, ఖర్చులకు సంబంధించిన వివరాలను సేకరిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా జిఎస్‌టి , 15వ ఆర్థికసంఘం, కేంద్ర పథకాల కింద, విపత్తుల నిర్వహణ కింద మోడీ సర్కార్ ఇచ్చిన నిధులకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది.

గత బడ్జెట్ అంచనా లక్షా 82వేల 914.42 కోట్లుతో ప్రవేశపెట్టారు. ఇందులో రెవెన్యూ వ్యయం కింద లక్షా 38 వేల 669.82 కోట్లుగా లెక్కకట్టారు. క్యాపిటల్ వ్యయం 22వేల 61.18 కోట్ల కేటాయింపులుగా ప్రకటించారు. రెవెన్యూ మిగులు రూ. 4,482.12 కోట్లుగా తేల్చారు. ఆర్థిక లోటు రూ.33,191.25 కోట్లుగా బడ్జెట్ అంచనాల్లో ప్రకటించారు. అయితే గత బడ్జెట్ రూపొందించిన నాటి పరిస్థితులకు పూర్తి భిన్నంగా ప్రస్తుత పరిస్థితులు రాష్ట్రంలో నెలకొని ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో 2021..20-22కు సంబంధించిన బడ్జెట్ విషయంలో ప్రభుత్వం ప్రస్తుత పరిస్థితులకు, వాస్తవ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలను సిద్దం చేస్తోంది. ఇప్పటికే అధికారులు బడ్జెట్ రూపకల్పనలో నిమగ్నం అయ్యారు. ప్రభుత్వానికి వచ్చిన ఆదాయం, చేసిన ఖర్చులకు సంబంధించిన నివేదికలను సిద్ధం చేస్తున్నారు. వీటి ఆధారంగానే ఈఏడాది ప్రవేశపెట్టే బడ్జెట్‌కు అధికారులు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తున్నారని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుత పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఈ ఏడాది ఈసారి కొన్ని రంగాలకు కోత విధించే అవకాశముందని ఆర్థికరంగ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

మిగులుపై… దిగులు

ఈ సారి రాష్ట్ర వార్షిక బడ్జెట్‌లో ఈ ఏడాది మిగులు అనుమానంగానే కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుత ఆర్ధిక సంవత్సరం 2020…2021లో కరోనా మహమ్మారి కారణంగా రాష్ట్రానికి రావాల్సిన ఆదాయం గణనీయంగా తగ్గింది. కేంద్రం నుంచి వివిధ గ్రాంటుల రూపంలో రావాల్సిన నిధులు కూడా రాష్ట్రానికి రాలేదు. దీంతో ప్రస్తుత ఆర్ధిక ఏడాది మిగులు సాధన కష్టమని ప్రభుత్వం సైతం భావిస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. రాష్ట్రానికి పన్నులు, పన్నేతర మార్గాల్లో గడిచిన 2019…..2020 ఆర్ధిక సంవత్సరంలో ఏప్రిల్ నుంచి అక్టోబర్ వరకు ఏడు నెలల కాలంలో రాష్ట్ర ఖజానాకు రూ. 39,608 కోట్లు రాగా, ప్రస్తుతం 2020..2021 ఆర్ధిక సంవత్సరం అక్టోబర్ నాటికి రూ.33,704 కోట్ల రాబడి మాత్రమే సమకూరింది.

వాస్తవానికి రాష్ట్ర ఆదాయ అభివృద్ధి రేటు 15శాతం అంచనా వేసి ప్రస్తుత వార్షిక బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలు రూపొందించడం జరిగింది. కానీ కరోనా కారణంగా నిర్దేశిత అంచనా వృద్ధి రేటు 15శాతం పెరగకపోగా, గత ఏడాది వచ్చిన ఆదాయం కూడా ఈ ఏడాది ఏడు నెలల్లో ఖజానాకు చేరలేదు. ఈ ఆర్ధిక సంవత్సరంలో రాష్ట్రానికి పన్నుల ద్వారా, పన్నేతర మార్గాల ద్వారా మొత్తం 67,608 కోట్ల ఆదాయం వస్తుందని అంచనాతో బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలు రూపొందాయి. కానీ కేవలం రూ.33,704 కోట్లు మాత్రమే ఈ ఏడాది ఆదాయం సమకూరడంతో రాష్ట్రానికి వచ్చే స్వీయ ఆదాయం రూ.33, 904కోట్లు తగ్గనుంది. దీనిని ఎలా సర్దుబాటు చేయాలనే కోణంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం తర్జన, భర్జన పడుతోంది.

ఇక రాష్ట్రం నుంచి కేంద్రానికి వెళ్లిన పన్నుల్లో తిరిగి రాష్ట్రానికి రావాల్సిన పన్నుల వాటా కూడా భారీగా తగ్గింది. రాష్ట్రానికి ఈ ఆర్ధిక సంవత్సరంలో రూ.16,727 కోట్ల పన్నుల్లో రాష్ట్ర వాటాగా చెల్లిస్తామని కేంద్ర బడ్జెట్‌లో పొందుపరిచారు. దీని ప్రకారం ప్రస్తుత ఆర్ధిక సంవత్సరం ఏప్రిల్ నుంచి అక్టోబర్ వరకు పన్నుల్లో వాటా కింద రూ.8,363 కోట్లు రావాల్సి ఉండగా, కేవలం రూ.6,339 కోట్లు మాత్రమే వచ్చాయి. దీంతో కేంద్ర పన్నుల వాటా మొత్తంలో ఇప్పటికే రూ.2025 కోట్ల తగ్గుదల నమోదు అయింది. ఇక ఈ ఆర్ధిక సంవత్సరం ముగిసే నాటికి రూ.16,727 కోట్లుకు గానూ కేవలం రూ.11,898 కోట్లు మాత్రమే వచ్చే అవకాశముందని తెలుస్తోంది. దీంతో పన్నుల వాటా రూ.4,829 కోట్ల మేర కోత పడే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

వివిధ కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాల (సిఎస్‌ఎస్) కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఆర్ధిక సంవత్సరానికి రాష్ట్రానికి రూ.9,725 కోట్లు రావాల్సి ఉంది. దీని ప్రకారం అక్టోబర్ నెల వరకు 7 నెలల కాలానికి రూ. 5,673 కోట్లు రావాలి. కానీ ఇప్పుటి వరకు కేవలం రూ.4,592 కోట్లు మాత్రమే కేంద్రం విడుదల చేసింది. తద్వారా అక్టోబర్ మాసం వరకే రావాల్సిన నిధుల్లో రూ.1,081 కోట్ల మేర కోత పడింది. ఇదే విధానం అవలంభిస్తే ఈ ఆర్ధిక సంవత్సరం ముగిసే నాటికి రూ. 9,725 కోట్లకుగానూ రూ.8,923 కోట్లు మాత్రమే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

మొత్తంగా కేంద్ర పథకాల కింద వచ్చే నిధుల్లో రూ. 802 కోట్లు కోత పడే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రాధాన్యతలను నిర్ధారించుకుని ముందుకు వెళ్లాలని సిఎం కెసిఆర్ ఆర్ధిక శాఖ అధికారులకు సూచించారు. రాష్ట్రానికి మొత్తంగా ఈ వార్షిక ఏడాదిలో అన్ని రూపాల్లో కలిపి రూ.52,750 కోట్ల ఆదాయం తగ్గునుంది. దీంతో రానున్న ఆర్ధిక సంవత్సరం బడ్జెట్ రూపకల్పనలో మరిన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకునే అంశంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. శాఖల వారిగా ఆదాయాలు, ఖర్చులు, నిర్వహణ వ్యయాలు, రాబడి వనరులపై కూలంకషంగా చర్చించిన మీదటనే పద్దులను ఖరారు చేయనున్నారు.

TS budget session to begin in the first week of March