రేపు పివి గ్రంథాల ఆవిష్కరణ

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : విద్యావేత్తగా, సాహితీవేత్తగా సాహితీరంగంలో విశేష కృషి చేసిన మాజీ ప్రధాని పివి నరసింహారావు నివాళిగా, పివి వ్యక్తిత్వాన్ని, రాజనీతిని, పాలన దక్షతను, ఆర్థిక సంస్కరణలలో వారి కృషిని 360 డిగ్రీల్లో ఆవిష్కరించడమే ప్రధాన లక్ష్యమని పివి నర్సింహారావు శత జయంతి ఉత్సవాల కమిటీ అధ్యక్షుడు కె. కేశవరావు పేర్కొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు ఆదేశాలమేరకు పివి నరసింహారావు శత జయంతి ఉత్సవాల కమిటీని ఏర్పాటు చేసినట్టు ఆయన తెలిపారు. పివి నరసింహారావు శత జయంతి ఉత్సవాల కోర్ కమిటీ, పుస్తక ప్రచురణల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక ఉప కమిటీని నిపుణులతో ఏర్పాటు చేసినట్టు ఆయన తెలిపారు.

ఈ ఉప కమిటీలో సీనియర్ జర్నలిస్ట్ డాక్టర్ కె రామచంద్రమూర్తి, ప్రభుత్వ సలహాదారు డాక్టర్ కెవి రమణాచారి, ప్రభుత్వ సలహాదారు- సీనియర్ జర్నలిస్ట్ టంకశాల అశోక్, అధికార భాషా సంఘం అధ్యక్షుడు దేవులపల్లి ప్రభాకర్ రావు, పివి నరసింహారావు తనయుడు ప్రభాకర్ రావు, శాసనమండలి సభ్యురాలు సురభి వాణిదేవి, అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ వైస్ చాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ సీతారామారావు, భాషా సాంస్కృతిక శాఖ సంచాలకులు- పివి నరసింహారావు శతజయంతి వేడుకల ప్రత్యేక అధికారి మామిడి హరికృష్ణ సభ్యులుగా ఉన్నారు.

9 పుస్తకాల ప్రచురణ

వీరి పర్యవేక్షణలో దాదాపు సంవత్సర కాలంగా ఈ పుస్తకాలు వెలుగు చూశాయి. ఇక ఈ గ్రంథాల ప్రచురణ బాధ్యతను తెలంగాణ ప్రభుత్వం, భాషా సాంస్కృతిక శాఖ, తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీలకు అప్పగించింది. ప్రస్తుతం 9 పుస్తకాలను ప్రచురించినట్టు తెలిపారు. వాటిలో పివి రాసినవి 4, మిగతావి ఆయన కృషిని, జీవితాన్ని విశ్లేషించే గ్రంథాలు ఉన్నాయని కేశవరావు తెలిపారు. ఈ గ్రంథాలను 28న జ్ఞానభూమిలో జరిగే పివి నరసింహారావు శతజయంతి ఉత్సవాల్లో భాగంగా గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్, సిఎం కెసిఆర్ ఆవిష్కరించనున్నట్టు కేశవరావు పేర్కొన్నారు.

పివి నరసింహారావు రచనలు చేసిన పుస్తకాలు వివరాలు ఇలా…(ఇంగ్లీష్‌లో)

1.(Influence of Indias Culture on the West and other Speeches) పశ్చిమ దేశాలపై భారత సంస్కృతీ ప్రభావంపై పివి నరసింహారావు ప్రసంగాల సంకలనం.

2. (The Granny & Other Stories) పివి నరసింహారావు రాసిన 8 అరుదైన కథల సంకలనం.

3.(The Meaning of Secularism and other Essays) పివి నరసింహారావు వివిధ సందర్భాల్లో రాసిన వ్యాసాల సంకలనం.

4.(Thus Spake PV Interviews with PV Narasimha Rao) పివి నరసింహారావును వేర్వేరు మీడియా ప్రతినిధులు చేసిన ఇంటర్వూల సంకలనం. పివి నరసింహారావుపై ఇతర పుస్తకాలు (ఇంగ్లీష్‌లో).

5.(PV Narasimha Rao Architect of India Reforms) పివి నరసింహారావు చేసిన ఆర్థిక సంస్కరణలపై, ఆయన పాలనాతీరుపై దేశ, విదేశాలకు చెందిన అగ్ర నాయకులు రాసిన వ్యాసాల సంకలనం. ఈ కాఫీ టేబుల్ బుక్‌కు ప్రముఖ జర్నలిస్టు సంజయ్‌బారు సంపాదికుడిగా వ్యవహారించారు.

6.(Legend in Lines) పివి నరసింహారావు స్ఫూర్తిగా దాదాపు 125కు పైగా అంతర్జాతీయ, జాతీయ, రాష్ట్ర కార్టునిస్టులు వేసిన క్యారికేచర్స్‌ల సంకలనం.

7.(Chanakya) పివి నరసింహారావు జీవిత చరిత్రపై వెలిజాల చంద్రశేఖర్ రాసిన పుస్తకం.

పివిపై తెలుగులో ప్రచురించిన పుస్తకాలు

8.(నమస్తే పివి) పివి నరసింహారావు గురించి నమస్తే తెలంగాణ దినపత్రికలో ప్రచురించిన వ్యాసాల సంకలనం.

9.(కాలాతీతుడు) పివి నరసింహారావు జీవితం స్ఫూర్తితో 143 మంది కవుల కవితా సంకలనం.

