త్వరలో జోన్ల సవరణ!

కేంద్రానికి లేఖ రాసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం

మధ్యంతర ఆదేశాలు అడ్డంకి కావని హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుతో కదలిక

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : రాష్ట్రంలోని 33 జిల్లాలకు రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులను అమలు చేసేందుకు మార్గం సుగమమైంది. ఉపాధ్యాయుల ఏకీకృత సర్వీస్ రూల్స్‌కు సంబంధించిన కేసు విషయంలో గతంలో జారీ చేసిన మధ్యంతర ఆదేశాలు రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల సవరణకు అడ్డంకి కాదని హైకోర్టు ధర్మాసనం గతంలో స్పష్టం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రానికి మరోసారి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేఖ రాసింది. దీనికి సంబంధించి జిఏడి తాజాగా కేంద్రంపై ఒత్తిడి పెంచాలని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చింది. అందులో భాగంగానే రెండు కొత్త జిల్లాలను కలుపుకొని రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులు సవరించాలని కోరుతూ లేఖను కేంద్రానికి పంపించింది. వికారాబాద్ జిల్లాను ఒక జోన్ నుంచి మరో జోన్‌కు మారుస్తూ చేసిన సవరణకు ఆమోదం ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేసింది.

జోన్-7(జోగులాంబ)లో ఉన్న వికారాబాద్ తొలుత రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులకు అనుగుణంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2018 ఆగస్టులో పబ్లిక్ ఎంప్లాయిమెంట్ (ఆర్గనైజేషన్ లోకల్ కేడర్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్) ఆర్డర్‌ను ప్రభుత్వం జారీ చేసింది. 31 జిల్లాల తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏడు జోన్లు, రెండు మల్టీ జోన్లుగా విభజిస్తూ కొత్త జోనల్ వ్యవస్థను తీసుకువచ్చింది. ఈ మేరకు జీఓ 124ను జారీ చేసింది. అయితే వీటిని సవాల్ చేస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుల సంఘంతో పాటు మరికొందరు ఉపాధ్యాయులు హైకోర్టులో వేర్వేరు పిటీషన్లు దాఖలు చేశారు. ఈ వ్యాజ్యాలను విచారించిన ధర్మాసనం రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులపై తదుపరి చర్చలను నిలిపివేస్తూ మధ్యంతర ఆదేశాలు జారీ చేసింది. కాగా, 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల అనంతరం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాను పునర్‌వ్యవస్థీకరించి ములుగు జిల్లాను, మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాను పునర్ వ్యవస్థీకరించి నారాయణపేటను కొత్త జిల్లాలుగా ఏర్పాటు చేసింది.

దీంతో రాష్ట్రంలో 33 జిల్లాలు ఏర్పాటయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో జోన్-7(జోగులాంబ)లో ఉన్న వికారాబాద్ జిల్లాను జోన్-6(చార్మినార్)లో చేర్చాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. లోకల్ కేడర్ నియామకాల కోసం ప్రత్యేక విభాగం ఏర్పాటుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ధేశించినట్టుగా ఏ కేటగిరి పోస్టులైనా ప్రతి ప్రాంతానికి ఒక లోకల్ కేడర్ నియామకాల కోసం ప్రత్యేక విభాగం ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదించింది. అన్ని కేడర్‌లలో ఉద్యోగులకు ఉన్నతస్థాయి పదోన్నతులకు సమాన అవకాశాలు వర్తిస్తాయని స్పష్టం చేసింది. లోకల్ కేడర్ నుంచి ఇతర కార్యాలయాలకు, సంస్థలకు ఒక ఉద్యోగిని బదిలీ చేయాలంటే ఈ ఉత్తర్వులు వర్తించవని బదిలీ ఒక లోకల్ కేడర్ నుంచి మరో లోకల్ కేడర్‌కే జరగాలన్న నిబంధన విధించింది. ప్రతి బహుళ జోన్ ఒక లోకల్ ఏరియాగా గుర్తిస్తారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని పోస్టులు, స్థానిక సంస్థల పోస్టులు వీటి పరిధిలో ఉంటాయని నిర్ధేశించింది. ఇంకా వీటిపై పూర్తి నివేదికలు రూపొందించాల్సి ఉంది.

గత ఏడాది జనవరిలోనే కేంద్రానికి ఫైలు..

ములుగు జిల్లాను జోన్-1(కాళేశ్వరం)లో, నారాయణపేట జిల్లాను జోన్-7(జోగులాంబ)లో చేర్చడంతోపాటు వికారాబాద్ జిల్లాను చార్మినార్ జోన్‌లోకి మార్చాలని కోరుతూ రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల సవరణకు ఫైలును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత ఏడాది జనవరిలోనే కేంద్రానికి పంపింది. అయితే హైకోర్టులో ఉపాధ్యాయులకు సంబంధించిన కేసు ఉన్నందున తాము సవరణ నిర్ణయం తీసుకోలేమని రాష్ట్రానికి కేంద్రం తెలిపింది. ఇదే విషయాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హైకోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్తూ అనుబంధ పిటిషన్లు దాఖలు చేసింది. ఇటీవల ఈ వ్యాజ్యాలను విచారించిన హైకోర్టు ధర్మాసనం గతంలో జారీ చేసిన మధ్యంతర ఉత్తర్వులకు స్వల్ప సవరణలు చేసింది.

TS govt has writs letter to center on two new districts