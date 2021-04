1 నుంచి 9 తరగతుల వరకు విద్యార్థులను పై తరగతులకు ప్రమోట్

హైదరాబాద్ : రాష్ట్రంలో ఒకటవ తరగతి నుంచి 9వ తరగతి వరకు విద్యార్థులకు పై తరగతులకు ప్రమోట్ చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు సోమవారం విద్యాశాఖ స్పెషల్ సిఎస్ చిత్రా రామచంద్రన్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్, ఎయిడెడ్, అన్‌ఎయిడెడ్ స్కూళ్లకు ఈ నిబంధనలు వర్తించనున్నట్లు ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు. కొవిడ్ విజృంభణ నేపథ్యంలో పరీక్షలు లేకుండానే విద్యార్థులను ప్రమోట్ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించగా, సోమవారం విద్యాశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రాష్ట్రంలో 1 నుంచి 9వ తరగతి వరకు చదువుతున్న 53,79,388 మంది పరీక్షలు లేకుండానే పై తరగతులకు ప్రమోట్ కానున్నారు. ప్రస్తుతం విద్యాసంవత్సరం సోమవారమే చివరి పనిదినం. కొవిడ్ సంక్షోభం కారణంగా ఈ నెల 27 నుంచి మే 31వ తేదీ వరకు అన్ని పాఠశాలలు, జూనియర్ కళాశాలలకు ప్రభుత్వం వేసవి సెలవులు ప్రకటించింది. జూన్ మొదటి వారంలో కొవిడ్ పరిస్థితులను బట్టి పాఠశాలల పునఃప్రారంభంపై నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.

TS govt to promote all student from 1 to 9th class