కుల వృత్తుల ప్రోత్సాహానికి ఉచిత విద్యుత్

ప్రతినెల 250 యూనిట్లు ఫ్రీ

ఈ నెల నుంచే అమలు

మాలట నిలబెట్టుకున్న సిఎం కెసిఆర్

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : రాష్ట్రంలో టిఆర్‌ఎస్ ప్రభుత్వం కుల వృత్తుల ప్రోత్సాహానికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంది. సెలూన్లు, దోబిఘాట్లకు, లాండ్రీలకు ఉచిత విద్యుత్ అందజేసేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. ప్రతినెల వీటినిర్వహణలో భాగంగా 250యూనిట్ల వరకు విద్యుత్ వినియోగానికి ఎటు వంటి చార్జీలు వసూలు చేయదు. 250యూనిట్లు దాటిన వినియోగానికి మాత్రం ఇదివరకటి లాగే చార్జీలు వసూలు చేయనుంది. ఉచిత విద్యుత్‌ను పొందగోరే అర్హత గల లబ్ధిదారులను గుర్తించి వారిని ఈ నెల విద్యుత్ వినియోగపు బిల్లులనుంచే ఉచిత విద్యుత్ అమలుకు చర్యలు తీసుకున్నట్టు డిస్కమ్ అధికారులు తెలిపారు. సెలూన్లు నిర్వహించే వారు, లాండ్రీలు నిర్వహించే వారు, దోబీఘాట్లు నిర్వహించే వారు ఉచిత విద్యుత్ వినియోగానికి సంబంధించి మీసేవా కేంద్రాల ద్వారా దరఖాస్తులు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.

సెలూన్లు, లాండ్రీలు, దోబీఘాట్లు నిర్వహించే వారు వాటికి సంబంధించిన ప్రతులతో ఉచిత విద్యుత్ రాయితీకి రిజిస్టర్ చేసుకోవాలని సూచించారు. పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే సెలూన్లు, లాండ్రీల నమోదులో ఎటు వంటి సమస్యలు లేవు. వీటి నిర్వాహకులు ఇదివరకే వాటిని ట్రేడ్స్ కింద నమోదు చేసుకున్నారు. గ్రామాల్లో , మండల కేంద్రాల్లో ఉన్న వాటికే చాలవరకూ ఎటు వంటి రిజిస్ట్రేషన్లు లేవు. కొన్ని లాండ్రీలు ఇళ్లలోనే నిర్విహిస్తున్నారు. అదే విధంగా సెలూన్లు కూడా ఇళ్లలో ఉన్న విద్యుత్ మీటర్లకే అనుసంధానం అయి ఉంటున్నాయి. ఇప్పడు వీరంతా ప్రత్యేకంగా గృహ అవసరాలకు వేరుగా, వృత్తి అవసరాలకు వేరుగా విద్యుత్ వినియోగాన్ని చూపాల్సివుందని చెబుతున్నారు.

250 యూనిట్ల వరకే ఉచిత విద్యుత్

కుల వృత్తులను ప్రోత్సహించేందుకు వెనుకబడిన వర్గాల సంక్షేమం కింద ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ కొన్నివర్గాల కుల వృత్తులకు 250యూనిట్ల వరకూ ఉచిత విద్యుత్‌ను ప్రకటించారు. ఇందులో భాగంగా వెనుకబడిన తరగతులకు చెందిన వారిలో నాయి బ్రాహ్మణులు, రజకులకు పెద్ద ఎత్తను లబ్ధి చేకూర నుంది. సెలూన్లు, లాండ్రీలు, దోబిఘాట్లకు సంబంధించి విద్యుత్ వినియోగంలో వీటిని కేటగిరి2లో పరగిణిస్తున్నారు. 250యూనిట్ల విద్యుత్ వినియోగానికి చార్జీల కింద ప్రతినెల రూ.2.250వరకూ చెల్లింస్తున్నారు. కేటగిరి2లో ఇప్పటివరకూ స్లాబ్ రేట్ల ప్రకారం 100 యూనిట్ల వరకూ యూనిట్‌కు రూ.7.50 చెల్లించాల్సివుండేది. అదే విధంగా 101 నుంచి 300 యూనిట్ల వరకూ రూ.8.50 చెల్లించాల్సి వచ్చేది. ప్రస్తుతం ఈ కేటగిరిలోని వారికి ఇకపై ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ఉచిత విద్యుత్ పథకం ద్వారా ఒక్కో లబ్ధిదారుడికి రూ.2000 వరకూ విద్యుత్ చార్జీలు మిగిలిపోనున్నాయి.

ఉచిత విద్యుత్ పథకం కోసం మీసేవా కేంద్రాల ద్వారా బిసి సంక్షేమశాఖ అధికారులకు దరఖాస్తులు చేసుకోవాలి. అర్హత గల లబ్ధిదారులు తమ కుల ధృవీకరణ ప త్రం, ఆధార్‌కార్డ్, మున్సిపాలిటీలు లేదా గ్రామ పంచాయతీల నుంచి పొందిన ట్రేడ్ లైసెన్స్, విద్యుత్ మీటర్ సర్వీసు నంబర్ ప్రతులతో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. దరఖాస్తులు పరిశీలించి అర్హమైన వాటికి ఈ నెల ప్రారంబం నుంచే ఉపయోగించుకున్న విద్యుత్ వినియగపు యూనిట్లను ఉచిత విద్యుత్ లెక్కలోకి చేరుస్తారు. నెల చివరన మీటర్ రీడింగ్‌ను లెక్కించి 250యూనిట్ల వరకు ఉన్న వాటికి మాత్రం చార్జీల చెల్లింపు నుంచి మినహాంపునివ్వనున్నారు. 250కి పైగా వినియోగించుకున్న యూనిట్లకు ఉచిత విద్యుత్ వర్తించదని, చార్జీలు చెల్లించాలని అధికారులు వెల్లడించారు.

TS govt will provide up to 250 units of free electricity per month