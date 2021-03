మే1 నుంచి ఇంటర్ పరీక్షలు

రెండు రోజుల్లో హాల్ టిక్కెట్లు, ఏప్రిల్ 1, 3 తేదీల్లో అసైన్‌మెంట్ పరీక్షలు, ఇంటి దగ్గర రాసిస్తే చాలు, ప్రాక్టికల్స్ వాయిదా పడే అవకాశం

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : రాష్ట్రంలో విద్యాసంస్థల మూసివేత నేపథ్యంలో ఇంటర్ విద్యార్థులకు పర్యావరణం, నైతిక విలువల పరీక్షను అసైన్‌మెంట్ రూపంలో జరపాలని తెలంగాణ ఇంటర్‌బోర్డు నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు శుక్రవారం ఇంటర్ బోర్డు కార్యదర్శి సయ్యద్ ఉమర్ జలీల్ వెల్లడించారు. ఏప్రిల్ 1, 3 తేదీల్లో ఈ పరీక్షలు నిర్వహించాలని గతంలో బోర్డు నిర్ణయించగా, కరోనా తీవ్రతతో కళాశాలల మూతపడినందున విద్యార్థులు ఇంట్లోనే అసైన్‌మెంట్ రాసి ఇస్తే సరిపోతుందని జలీల్ తెలిపారు. ఏప్రిల్ 7 నుంచి జరిగే ఇంటర్ ప్రాక్టికల్స్ పరీక్షలు వాయిదా పడే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. ఈ అంశంలో మూడు ప్రతిపాదనలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పంపిస్తున్నట్లు తెలిపారు. వార్షిక పరీక్షలు లేకుండా ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులను పాస్ చేసే ఆలోచన లేదని ఇంటర్ బోర్డు కార్యదర్శి సయ్యద్ ఉమర్ జలీల్ స్పష్టం చేశారు. మే 1 నుంచి జరగనున్న వార్షిక పరీక్షలకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని, రెండు రోజుల్లో హాల్ టికెట్లు జారీ చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు.

TS Intermediate exams to be held from may 1