ఆగస్టు 23, 24న లాసెట్ పరీక్షలు

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : రాష్ట్రంలో న్యాయ విద్యలో ప్రవేశాలకు సోమ, మంగళవారాలలో (ఆగస్టు 23,24) లాసెట్ పరీక్షలు జరుగనున్నాయి. సోమవారం ఉదయం 10.30 గంటల నుంచి 12 గంటల వరకు, మధ్యాహ్నం 2.30 నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు రెండు సెషన్లలో మూడేళ్ల ఎల్‌ఎల్‌బికి పరీక్ష నిర్వహించనుండగా, ఈ నెల 24న ఉదయం 10.30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ఐదేళ్ల ఎల్‌ఎల్‌బి, ఎల్‌ఎల్‌ఎంకు పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు.

ఈసారి మూడేళ్ల లా కోర్సుకు 28,904 మంది అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోగా, ఐదేళ్ల లా కోర్సుకు 7,676 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఎల్‌ఎల్‌ఎం కోర్సులో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే పిజిఎల్‌సెట్‌కు 3,286 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. అన్ని కోర్సులకు కలిపి మొత్తం 39,866 మంది విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఆన్‌లైన్ విధానంలో నిర్వహించనున్న లాసెట్ పరీక్షల నిర్వహణకు 47 పరీక్షా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయగా, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 4 పరీక్షా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు.

TS LAWCET 2021 is scheduled to be held on aug 23, 24