మరో 17 కులాలు బిసి జాబితాలోకి..

రెవెన్యూ బిల్లుకు ఆమోదం… రేపు శాసనసభలో ప్రవేశం

టిఎస్ బిపాస్ సహా పలు కీలక బిల్లులకు కేబినెట్ పచ్చజెండా, కొత్త సెక్రటేరియేట్

నిర్మాణం, పాత సచివాలయం కూల్చివేత వ్యయాలకు పరిపాలన అనుమతులు

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: బిసి కమిషన్ చేసిన సిఫారసులకు అనుగుణంగా మరో 17 కులాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బిసి జాబితాలో చేర్చింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం ఆమోదం తెలిపింది. సోమవారం రాత్రి ప్రగతిభవన్‌లో ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ అధ్యక్షతన జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో వివిధ అంశాలపై కూలంకషంగా చర్చించి… తదనంతరం వాటికి గ్రీన్‌సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఆమోదం తెలపాల్సిన అనేక బిల్లులు, ఆర్డినెన్స్‌లకు కూడా రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. వీటిల్లో ప్రధానంగా ది తెలంగాణ అబాలిషన్ ఆఫ్ ది పోస్ట్స్ ఆఫ్ విలేజ్ రె వెన్యూ ఆఫీసర్స్ బిల్..2020, ది తెలంగాణ రైట్స్ ఇన్ లాండ్ అండ్ పట్టాదార్ పాస్ బుక్స్ బిల్ -2020, తెలంగాణ మున్సిపాలిటీ యాక్టు -2019లోని సవరణ బిల్లులను కూడా రాష్ట్ర కేబినెట్ ఆమోదించింది.

అలాగే పంచాయతీ రాజ్, రూరల్ డెవలప్‌మెంట్ గ్రామ పంచాయతీల ట్రాన్స్ ఫర్ ఆఫ్ నాన్ అగ్రికల్చరల్ ప్రాపర్టీ యాక్టు – 2018 సవరణ బిల్లు, రాష్ట్ర జిఎస్‌టి యాక్టు -2017లో సవరణ బిల్లు, స్టేట్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీల చట్ట సవరణ బిల్లు 2020, ది తెలంగాణ డిజాస్టర్ అండ్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ఆర్డినెన్స్ -2020, ది తెలంగాణ ఫిస్కల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ బడ్జెట్ మేనేజ్‌మెంట్ బిల్ -2002, ఆయుష్ మెడికల్ కాలేజీల్లో అధ్యాపకుల పదవీ విరమణ వయో పరిమితిని పెంచే ఆర్డినెన్స్‌ను ఆమోదించింది. ఇక ఇటీవల తీసుకొచ్చిన టిఎస్ బిపాస్ బిల్‌ను రాష్ట్ర కేబినెట్ ఆమోదించింది. వీటితో పాటు తెలంగాణ కోర్ట్ ఫీజ్ అండ్ సూట్స్ వాల్యుయేషన్ యాక్టు -1956 సవరణ బిల్లు, ద తెలంగాణ సివిల్ కోర్ట్ యాక్టు -1972 సవరణ బిల్లు, కొత్త సెక్రటేరియట్ నిర్మాణం, పాత సెక్రటేరియట్ కూల్చివేతకు అ య్యే వ్యయాలకు సంబంధించిన పరిపాలనా అనుమతులు, కొత్తగా నిర్మించే ఇంటిగ్రేటెడ్ డిస్ట్రిక్స్ ఆఫీస్ కాంప్లెక్సులకు నిధుల కేటాయింపు కోసం సవరించిన పరిపాలనా అనుమతులకు రాష్ట్ర మం త్రివర్గం ఆమోదం ఇచ్చింది.

TS likely to accord BC status to 17 more castes