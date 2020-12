రిజిస్ట్రేషన్ల రద్దీ

వ్యవసాయేతర కార్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ల కోసం బారులు

10 రోజులుగా జరిగిన రిజిస్ట్రేషన్లు 1,760 కాగా సోమవారం ఒక్క రోజే 2,155, రాబడి రూ.19.34 కోట్లు

ఇ – చలాన్లు 5,525, ఆదాయం 75.97 కోట్లు

సంగారెడ్డి, రంగారెడ్డి-1, కుత్బుల్లాపూర్‌లలో అధికం

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: పాత పద్ధతిలోనే సోమవారం నుంచి వ్యవసాయేతర ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్‌లను చేయాలని ప్రభుత్వ నిర్ణయించడంతో కార్యాలయాల వద్ద వినియోగదారుల రద్దీ పెరిగింది. 10 రోజులుగా 1,760 రిజిస్ట్రేషన్లు కాగా సోమవారం ఒక్కరోజే 2,155 రిజిస్ట్రేషన్‌లు జరిగాయి. ప్రస్తుతం పాత పద్ధతే ప్రజలకు సౌకర్యంగా ఉందని సబ్ రిజిస్ట్రార్‌లు పేర్కొన్నారు. కొత్తగా తీసుకొచ్చిన ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్‌లో కొన్ని ఇబ్బందులు తలెత్తడంతో కార్డు విధానం ద్వారా మళ్లీ రిజిస్ట్రేషన్‌లు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో పాత పద్ధతుల్లో సోమవారం రిజిస్ట్రేషన్‌లు ప్రారంభం కావడంతో సోమవారం సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల వద్ద సందడి నెలకొంది.

శనివారం వరకు స్లాట్ బుకింగ్ ఉంటేనే రిజిస్ట్రేషన్ చేసేవారు. ప్రస్తుతం ఆ విధానాన్ని ఎత్తివేయడంతో డైరెక్ట్‌గా ప్రజలు సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల వద్దకు చేరుకొని తమ ఆస్తులను రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. అయితే గ్రామీణ ప్రాంతాలతో పాటు కొత్తగా ఏర్పడిన మున్సిపాలిటీల్లో అక్రమ లే ఔట్లు ఎక్కువగా ఉండడం, చాలాప్లాట్లకు ఎల్‌ఆర్‌ఎస్ కట్టాల్సి ఉండడంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో 10లోపే రిజిస్ట్రేషన్‌లు జరిగినట్టు సబ్ రిజిస్ట్రార్‌లు తెలిపారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో అపార్ట్‌మెంట్‌లు ఎక్కువగా లేకపోవడం, ఇళ్ల అమ్మకాలు ఎక్కువగా జరగకపోవడం కూడా రిజిస్ట్రేషన్‌లు తక్కువగా జరగడానికి కారణమని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.

10 నిమిషాల్లోపే రిజిస్ట్రేషన్‌లు పూర్తి

అయితే సోమవారం జరిగిన రిజిస్ట్రేషన్‌లలో ఎక్కువగా డాక్యుమెంట్ రైటర్‌ల సాయం లేకుండానే దస్త్రావేజులను సిద్ధం చేసుకొని సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలకు వచ్చారు. అన్నీ సవ్యంగా ఉన్న డాక్యుమెంట్లను సబ్ రిజిస్ట్రార్‌లు 10 నిమిషాల్లోనే రిజిస్ట్రేషన్‌లను పూర్తి చేశారు. సంగారెడ్డి, రంగారెడ్డి 1, కుత్భుల్లాపూర్ వంటి రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయాల్లో ఒక్కో చోట 120 డాక్యుమెంట్‌లు రిజిస్ట్రర్ అయ్యాయి. గండిపేట సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో 70 డాక్యుమెంట్లు రిజిస్ట్రేషన్ జరగ్గా మొత్తం కలిసి సుమారుగా 2, 155 రిజిస్ట్రేషన్‌లు జరిగినట్టు స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. వీటితో పాటు డెవలప్‌మెంట్ అగ్రిమెంట్లు, నాలా అందుబాటులోకి వస్తే సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో రద్దీ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆ శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. సోమవారం స్లాట్ బుకింగ్‌కు అవకాశం ఉన్నప్పటికీ ఒక్క స్లాట్ కూడా బుక్ కాలేదు.

ఎల్‌ఆర్‌ఎస్‌పై నిర్ణయం తీసుకోకపోవడంతో….

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సోమవారం 141 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో రిజిస్ట్రేషన్‌లు పునః ప్రారంభమైన హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి మినహా రూరల్ ప్రాంతాల్లో పెద్దగా రద్దీ కనిపించలేదు. ఎల్‌ఆర్‌ఎస్‌లపై ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకపోవడంతో ప్రజలు క్రయ, విక్రయాలకు స్పందించలేదని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.

సోమవారం 5,280 ఈ చలాన్లు నమోదు

141 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో 2,155 రిజిస్ట్రేషన్‌లు జరగ్గా రూ.19.34 కోట్ల రాబడి ప్రభుత్వానికి సమకూరింది. సోమవారం 5,525 ఈ చలాన్లు నమోదు కాగా రూ.75.97 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. ఈ నెలలో ఇప్పటివరకు 12,359 ఈ చలాన్లతో రూ.136 కోట్లు ప్రభుత్వానికి వచ్చింది.

ఈ ఏడాదిలో 5,41,546 ఈ చలాన్లతో రూ.1,838 కోట్ల రాబడి

ఈ ఏడాదిలో 5,41,546 ఈ చలాన్లు జనరేట్ కాగా రూ.1,838 కోట్ల రాబడి వచ్చింది. అర్భన్ ప్రాపర్టీ (2) మ్యుటేషన్‌లు జరిగాయి. ఈనెలలో 396 మ్యుటేషన్‌లు జరగ్గా 0.129 లక్షల రాబడి వచ్చింది. ఈ ఏడాదిలో 38,118 మ్యుటేషన్‌లకు గాను రూ.15 కోట్లు వచ్చాయి. ఈనెలలో లీజ్ డాక్యుమెంట్లు 30 కాగా ఈ ఏడాదిలో 1,268 అయ్యాయి. గిఫ్ట్‌డీడ్‌లు ఈనెలలో 60 కాగా, ఈ ఏడాదిలో 74,952 జరిగాయి. మార్టిగేజ్ డీడ్లు ఈనెలలో 50 కాగా, ఈ ఏడాదిలో 22,765 జరిగాయి. సేల్‌డీడ్లు ఈనెలలో 142 జరగ్గా, ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటివరకు 2,63,425 జరిగాయి.ఈ వార్షిక ఏడాది స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ శాఖకు రూ.1,652 కోట్ల రాబడి మాత్రమే సమకూరగా, మొత్తం 4,33,286 రిజిస్ట్రేషన్‌లు మాత్రమే జరిగాయి.

హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి, వరంగల్ జిల్లాలపై ప్రభావం

అనుమతులు లేని లే ఔట్లు, ఇళ్లను రిజిస్ట్రేషన్ చేయవద్దని ఆగష్టు 26వ తేదీన జారీ చేసిన స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్‌ల శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో ఈ ప్రభావం పలు జిల్లాలపై పడుతోందని సబ్ రిజిస్ట్రార్‌లు పేర్కొంటున్నారు. ప్రధానంగా హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి, వరంగల్ జిల్లాలపై ఈ ప్రభావం ఎక్కువగా పడుతోంది. హైదరాబాద్‌లో 11 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలు, రంగారెడ్డిలో 22, మేడ్చల్‌లో 21 ఉన్నాయి. ఆయా రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో గతంలో రోజుకు 100 నుంచి 200 వరకు డాక్యుమెంట్లు రిజిస్ట్రేషన్‌లు జరిగేవి. ఆగష్టు 26న జారీ చేసిన సర్కులర్‌తో రోజుకు 5 నుంచి 10 రిజిస్ట్రేషన్‌లు జరుగుతున్నాయని సబ్ రిజిస్ట్రార్‌లు పేర్కొంటున్నారు.

ఆగష్టు 26వ తేదీన స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ జారీ చేసిన సర్కులర్‌లోని అంశాలు ఈ విధంగా తెలంగాణ మున్సిపల్ చట్టం 2019లోని సెక్షన్ 172 (16) ప్రకారం కొత్తగా ఎటువంటి ప్లాట్లు, ఇళ్లను ఈ చట్టం అనుమతులు లేకుండా లావాదేవీలు జరిపేందుకు వీలులేదు. సెక్షన్ 178 (3) ప్రకారం ఎటువంటి భవనాన్ని కూడా మున్సిపల్ అనుమతులు లేకుండా రిజిస్ట్రేషన్ చేయవద్దు. తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్ చట్టం సెక్షన్ 118 (3) ప్రకారం అనుమతులు లేని లే ఔట్‌లలోని ఏ ప్రాంతంలోని ఇంటి స్థలమైనా విక్రయిస్తే దానిని రిజిస్ట్రేషన్ చేయడానికి వీలులేదు. సెక్షన్ 13 (సి) ప్రకారం మున్సిపల్ శాఖ 2015లో జారీ చేసిన జిఓ 151 ప్రకారం రెగ్యులరైజేషన్‌కు ముందుకురాని లే ఔట్ల పరిధిలోని ప్లాట్లను నిషేధిత ఆస్తుల జాబితాలోకి చేర్చాలి.

నిబంధనల ప్రకారం 26 (హెచ్) ప్రకారం కామన్ బిల్డింగ్ రూల్స్ మేరకు (జిఓ 168) ప్రకారం రిజిస్ట్రేషన్‌ల శాఖ అధికారులు అనుమతి ఉన్న నిర్మిత ప్రదేశానికి మాత్రమే రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి. దీనికి బిల్డింగ్ ప్లాన్‌ను జతచేయాలి. అనుమతి ఉన్న లే ఔట్ల ప్లాట్లను వెంటనే రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి.

ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారు: సబ్ రిజిస్ట్రార్‌లు

సిఎం కెసిఆర్ తీసుకున్న నిర్ణయంతో ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారు. సోమవారం నుంచి పాత పద్ధతిలో రిజిస్ట్రేషన్‌లు చేయడం 100 రోజులుగా నెలకొన్న ఇబ్బందులకు తెరపడినట్టే. ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఆదేశాలను తూచా తప్పకుండా పాటిస్తాం. ఎల్‌ఆర్‌ఎస్ కట్టాల్సిన ప్లాట్‌లపై ప్రభుత్వం త్వరితగతిన నిర్ణయం తీసుకుంటే మరింత ఆదాయం ప్రభుత్వానికి వచ్చే అవకాశం ఉంది. రెండు, మూడు రోజుల్లో సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో రద్దీ పెరిగే అవకాశం ఉందని చౌటుప్పల్ సబ్ రిజిస్ట్రార్ వెంకట్‌రెడ్డి, వల్లభనగర్ సబ్ రిజిస్ట్రార్ ముజీబ్‌హుస్సేనీ, శంకర్‌పల్లి సబ్ రిజిస్ట్రార్ సిరాజ్‌లు పేర్కొన్నారు.

TS reverts to old system for registration of properties