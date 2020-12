మరిన్ని రిజిస్ట్రేషన్ సేవలు

బ్యాంకర్లు, రియల్టర్లకు మేలు

గ్రామాల్లోనూ పెరగనున్న రిజిస్ట్రేషన్లు

అన్ని రకాల మార్డ్‌గేజ్ డీడ్లు, స్పెషల్ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ, జనరల్

పవర్ ఆఫ్ అటారీ, ర్యాటిఫికేషన్, రెక్టిఫికేషన్, వీలునామా, ట్రస్ట్

డీడ్ వంటి పలు రకాల సేవలు నేటి నుంచి అందుబాటులోకి

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: ప్రస్తుతం అన్నిరకాల మార్టిగేజ్ డీడ్లతో పాటు మరిన్ని సేవలు నేటి నుంచి ప్రజలకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. అన్ని రకాల రిజిస్ట్రేషన్ సేవలకు ఆప్షన్లు ఇస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో స్పెషల్ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ, జనరల్ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ, రాటిఫికేషన్, రెక్టిఫికేషన్, వీలునామా, ట్రస్ట్ డీడ్ వం టి అనేక రకాల సేవలు శుక్రవారం నుంచి ప్రజలకు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులకు కీలకమైన జిపిఏ (జనరల్ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ), ఎస్పీఏ (స్పెషల్ పవర్ అటార్నీ)లను సైతం ప్రభుత్వం నుంచి గ్రీన్‌సిగ్నల్ లభించిందని పేర్కొంటున్నారు.

మొదటగా సేల్‌డీడ్‌లను డమ్మీ రిజిస్ట్రేషన్‌లు చేయగా..

మొదటగా సేల్‌డీడ్‌లను డమ్మీ రిజిస్ట్రేషన్‌లు చే సిన సబ్ రిజిస్ట్రార్లు గత వారం నుంచి గిఫ్ట్ డీడ్, పార్టీషన్ డీడ్, అగ్రిమెంట్ డీడ్, ప్రాపర్టీ డెవలప్‌మెంట్ అగ్రిమెంట్ల రిజిస్ట్రేషన్‌లు చేస్తున్నారు. దీంతోపాటు పిటిఐఎన్ నెంబర్‌ను ఎంటర్ చేయగానే అరగంటలో రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ మ్యుటేషన్ పూర్తయ్యేలా ప్రభుత్వం పూర్తిస్థాయి సేవలను ఆన్‌లైన్‌లో అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది.

ఆస్తి లేదా ప్లాట్ అమ్మకందారుడికి ఎలా వచ్చిందన్న వివరాలు

గతంలో రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్‌లో రెక్టిఫికేషన్‌కు రిజిస్ట్రేషన్‌కు ముందే వీలుండేది. పేరు, సర్వే నెంబర్, విస్తీర్ణం, హద్దులు, క్రయ, విక్రయదారులు, సాక్షుల పేర్లు ఏదైనా తప్పు దొర్లితే ఇకపై రిజిస్ట్రేషన్లు పూర్తయిన తరువాత మళ్లీ స్లాట్ బుక్ చేసుకొని అందరై హాజరై రెక్టిఫికేషన్‌కు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. దీనిని గురువారం నుంచి మళ్లీ అమల్లోకి తీసుకొచ్చారు. ఇక బ్యాంకుల్లోనూ రుణాలు, మార్టిగేజ్ డీడ్‌లు కూడా నేటి నుంచి అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ప్రధానమైన ఈ సేవలు అందుబాటులో లేకపోవడంతో రాష్ట్రంలో నిర్మాణదారులు, ఇళ్లు, ప్లాట్ల క్రయ, విక్రయాలు నిలిచిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో బ్యాంకర్లు సైతం రుణాలు ఇవ్వలేదు. దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా అన్ని రకాల మార్టిగేజ్ డీడ్‌లను అందుబాటులోకి తీసుకురావడంతో పాటు నూతన విధానంలో సేల్‌డీడ్‌లో బ్యాంకులకు అవసరమయ్యే అన్ని పద్ధతులను ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఆస్తి లేదా ప్లాట్ అమ్మకందారుడికి ఎలా వచ్చింది, సంక్రమించిన తీరు వంటి వివరాలను కూడా ప్రభుత్వం నేటి నుంచి అమల్లోకి తీసుకురానుంది.

శుక్రవారం నుంచి వీలునామాలు, ట్రస్ట్ డీడ్‌లు

వీటితో పాటు ప్రజలకు అందుబాటులోకి వచ్చిన రాటిఫికేషన్‌లో భాగంగా ఒక ఆస్తిని మైనర్ నుంచి కొనుగోలు చేసిన సందర్భాల్లో మైనర్ అందుబాటులో లేకపోయినా విక్రయించే వీలును ప్రభుత్వం కల్పించనుంది. వీలునామాలు, ట్రస్ట్ డీడ్‌లను కూడా శుక్రవారం నుంచి అందుబాటులోకి ప్రభుత్వం తీసుకురానుంది. మొత్తంగా సరళీకరణ, పారదర్శకతకు ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేయనుంది. క్రయ, విక్రయదారులు అరగంటలో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేసుకొని వెళ్లేలా అన్ని సేవలు ప్రజలకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

