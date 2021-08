ఏడాదిలోగా ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమల పనులు పూర్తి

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్: ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమల పార్కు ఏర్పాటు పనులు చకచకా జరుగుతున్నాయి. యాదాద్రి జిల్లా చౌటుప్పల్ మండలం దండుమల్కాపురంలో గుట్టలు ఎక్కువగా ఉండడంతో రాత్రిపగలు వాటిని చదును చేయడానికి అధికారులు శ్రమిస్తున్నారు. ఏడాదిలోగా ఫుడ్ పార్కును ప్రారంభించేలా అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు. ఫుడ్ పార్కు ఏర్పాటుతో స్థానికులకు ఉపాధి లభించడంతో పాటు ఈ ప్రాంతం మరింత అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉందని స్థానికులు పేర్కొంటున్నారు.

ఈ నిర్మాణ పనుల బాధ్యతను ’యాదాద్రి ఫుడ్ పార్కు’ చేపట్టింది. ఇప్పటికే తెలంగాణ మౌలిక సదుపాయల సంస్థ (టిఎస్‌ఐఐసి) యాదాద్రి ఫుడ్ పార్కుకి 231 ఎకరాల స్థలం అప్పగించగా, ప్రస్తుతం కేటాయించిన స్థలంలో గుట్టలు ఎక్కువగా ఉండటంతో చదును చేసే పనులు ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఏడాదిలోపు యాదాద్రి ఫుడ్ పార్కులో రహదారులు, విద్యుత్ సౌకర్యం, భూగర్భ మురుగు కాల్వలు, ట్రీట్‌మెంట్ ప్లాంటు, కామన్ ఫెసిలిటీ సెంటర్ తదితర మౌలిక వసతులు కల్పించనున్నారు. అనంతరం ఆహార పరిశ్రమ యూనిట్లను ప్రారంభించనున్నారు.

పది వేల మందికి ఉపాధి

దండుమల్కాపురంలో ఇప్పటికే ప్రారంభమైన గ్రీన్ ఇండస్ట్రీయల్ పారిశ్రామిక పార్కు, టెక్స్‌టైల్ పార్కును అనుకొని ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమల పార్కును ఏర్పాటుచేస్తున్నారు. రూ. రెండు వేల కోట్ల పెట్టుబడులతో యాదాద్రి ఫుడ్ పార్కులో మొత్తం 81 పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వీటిలో కోల్ స్టోరేజీ, రెడిమెడ్ ఆహార ఉత్పత్తులు తదితర ఉంటాయి. ఒక్కో పరిశ్రమకు ఎకరం నుంచి ఐదు ఎకరాల వరకు స్థలాన్ని కేటాయిస్తున్నారు. ఒక్కో పరిశ్రమ సుమారు రూ.20 కోట్ల వరకు పెట్టుబడి పెట్టనుండగా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా కలిపి పది వేల మందికి ఉపాధి లభించనుందని అధికారులు తెలిపారు.

రైసబ్‌కు 180 ఎకరాల స్థలం

దండుమల్కాపురం పారిశ్రామిక పార్కులోనే రైసబ్ అనే సంస్థ కూడా ఏర్పాటు కానుంది. ఇందుకు 180 ఎకరాల స్థలం అవసరమని అధికారులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు. ఈ స్థలంను టిఎస్‌ఐఐసీ రైసబ్ ప్రతినిధులకు ఇంకా అప్పగించాల్సి ఉంది. రైసబ్ సంస్థ వస్తే రైస్ మిల్లులు, పప్పు మిల్లులు, ఆయిల్ మిల్లు పరిశ్రమలు వస్తాయి. రైసబ్‌లో కూడా వేలాది మంది కార్మికులు ఉపాధి అవకాశం లభిస్తుందని అధికారులు తెలిపారు. రాజధాని సమీపంలోని కొంగరకలాన్‌లో ఆహార పరిశ్రమల నిమిత్తం రైసబ్ సంస్థ కోసం 2010లో అప్పటి ప్రభుత్వం 300 ఎకరాల స్థలాన్ని కేటాయించింది. ప్రస్తుతం అక్కడ ఎలాంటి పనులు చేపట్టకపోవడంతో అక్కడ ఇచ్చిన స్థలానికి సంబంధించిన కేటాయింపులను రద్దు చేసిన ప్రభుత్వం పారిశ్రామిక పార్కులోనే ప్రస్తుతం స్థలాన్ని కేటాయించింది.

