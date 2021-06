న్యూఢిల్లీ : కరోనా మహమ్మారి కారణంగా సప్లై చైన్ వ్యవస్థ తీవ్రంగా ప్రభావితమైంది. దీనివల్ల టీవీలు, ఫ్రిజ్‌లు, ఎసిలతో సహా ల్యాప్‌టాప్‌లు వంటి ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తుల ధరలు పెరిగే అవకాశముందని భావిస్తున్నారు. ముడిసరుకు వ్యయం పెరిగినందని, అవసరమైన భాగాల కొరత కూడా ఉందని తయారీ సంస్థలు పేర్కొంటున్నాయి. అయినప్పటికీ లాక్‌డౌన్‌లో ఆంక్షలు సడలించడంతో రిటైల్ షాపులు తెరిచాయి. ఇవి భారీ డిస్కౌంట్లతో వినియోగదారులకు ఉత్పత్తులను సేల్ చేస్తున్నాయి. ఇప్పటివరకు 2021లో కంపెనీలు పరికరాల ధరలను రెండుసార్లు పెంచాయి. ఇవి జూలైలో మళ్లీ 10 శాతం పెరగనున్నాయని అంచనా వేస్తున్నారు. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, ఆన్‌లైన్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ వల్ల ల్యాప్‌టాప్‌ల డిమాండ్ బలమైన విజృంభిస్తోందని చాలా మంది నిపుణులు అంటున్నారు. ఇది ధరలను 5-7 శాతం పెంచింది.

ప్రధాన కారణాలు

1. మైక్రోప్రాసెసర్, ప్యానెల్ వంటి ముఖ్యమైన భాగాలు లేకపోవడం

2. ముడి పదార్థాలు, లోహాలలో రాగి ధరల పెరుగుదల

3. విడిభాగాల దిగుమతిపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించేందుకు కస్టమ్ డ్యూటీ పెంపు

4. కంపెనీలతో పాటు వినియోగదారులపై ద్రవ్యోల్బణ భారం

TV and laptop, fridge prices could go up by 10 percent