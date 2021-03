ఏప్రిల్ నుంచి టీవీలు ప్రియం

రూ.3 వేల వరకు పెరగనున్న ధరలు

న్యూఢిల్లీ : ఇష్టమైన టెలివిజన్ (టీవీ) కొనాలనుకుంటే ఇప్పుడే తొందరపడండి. ఏప్రిల్ నుంచి టెలివిజన్ ధరలు మరింత ప్రియం కానున్నాయి. 2021 ఏప్రిల్ 1 నుండి టెలివిజన్ ధరలు రూ.2000 నుండి 3000 వరకు పెరగవచ్చు. కొద్ది రోజులుగా టీవీ ధరలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. గత ఎనిమిది నెలల్లోనే ధరలు 3 నుంచి 4 వేల రూపాయల వరకు పెరిగాయి. టీవీ ప్యానెల్ (ఓపెన్ సెల్) ధరలు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. ప్రపంచ అమ్మకందారుల నుండి సరఫరా లేకపోవడం, ఇతర కారణాల వల్ల రేట్లు రెట్టింపు అయ్యాయి. అంతేకాకుండా కస్టమ్ డ్యూటీ పెరుగుదల, రాగి, అల్యూమినియం, స్టీల్ వంటి పదార్థాల రేట్లు పెరగడం వల్ల అధిక ఉత్పత్తి ఖర్చు, సముద్ర, విమాన రవాణా చార్జీలు పెరిగాయి. దీంతో టీవీ ధరలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ కారణంగా చాలా దేశీయ టీవీ తయారీదారులు పిఎల్‌ఐ(ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ప్రోత్సాహక) పథకంలో టీవీల ఉత్పత్తిని చేర్చాలని ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

టీవీ తయారీ వృద్ధి చెందుతోంది

కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మార్కెట్లో టీవీకి అధిక వాటా ఉంది. ఈ మార్కెట్లో టీవీకి 85 శాతం వాటా ఉండడం గమనార్హం. ప్రపంచ బ్రాండ్లతో గ్లోబల్ టెలివిజన్ తయారీలో పెరుగుదల ఉంటుందని పరిశ్రమ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీని కోసం గ్లోబల్ బ్రాండ్లు దేశీయ తయారీదారులతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకోనున్నాయి. ప్రపంచ పోటీతత్వాన్ని సాధించడానికి టీవీ తయారీలో పిఎల్‌ఐ పథకాన్ని అమలు చేయాలని దేశీయ సంస్థలు కోరుతున్నాయి.

చైనా-తైవాన్ కంపెనీల ఆధిపత్యం

ప్రస్తుతం ఫ్లాట్-ప్యానెల్ మార్కెట్లో చైనా, తైవాన్ కంపెనీలు ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నాయని సూపర్ ప్లాస్ట్రోనిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సిఇఒ అవనీత్ సింగ్ మార్వా అన్నారు. ఈ కారణంగా ఇది ధరలను పెంచుతోంది. ఇది సంస్థ ఖర్చులను ప్రభావితం చేస్తోంది. టీవీ తయారీని పిఎల్‌ఐ పథకంలోకి తీసుకురావడాన్ని ప్రభుత్వం తీవ్రంగా పరిగణించాలి. ఇది ప్రపంచ స్థాయిలో భారతీయ టీవీ పరిశ్రమను మరింత పోటీగా చేస్తుంది. పిఎల్‌ఐలో చేర్చడం వల్ల ఎక్కువ ఉపాధి లభిస్తుంది.

దేశీయ పరిశ్రమకు సహాయపడటానికి గతేడాది టీవీ దిగుమతిని ప్రభుత్వం నిషేధించిందని మార్వా అన్నారు. అదేవిధంగా టీవీ రంగాన్ని పిఎల్‌ఐ పరిధిలోకి తీసుకురావడం ద్వారా దేశీయ తయారీదారులు ప్రయోజనం పొందుతారు. మరిన్ని ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏర్పడతాయి. ప్రభుత్వం అలా చేయడంలో విఫలమైతే 2021 ఏప్రిల్ 1 నుండి టీవీ ధర కనీసం 2 నుండి 3 వేల రూపాయలు పెరుగుతుంది. ఇది వినియోగదారుల షాపింగ్ సెంటిమెంట్‌ను ప్రభావితం చేస్తుంది. అదే సమయంలో డిమాండ్ కూడా తగ్గుతుందని ఆయన అన్నారు.

