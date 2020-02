‘కరోనా’తో పెరగనున్న టీవీల ధరలు

10 శాతం పెరగనున్నాయని అంచనా

న్యూఢిల్లీ : టెలివిజన్ సెట్లు వచ్చే నెలలో 10 శాతం పెరగనున్నాయి. ఓపెన్ సెల్ టీవీ ప్యానెల్స్‌లో ఎక్కువ భాగం చైనా నుంచి సరఫరా అవుతున్నాయి. అయితే అక్కడ కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందడం వల్ల టీవీ భాగాల ఉత్పత్తి ఆగిపోతుంది. అయితే కొన్ని కర్మాగారాల్లో పనులు ప్రారంభమయ్యాయి కాని పూర్తి సామర్థ్యంతో కాదు. అందువల్ల భారతదేశంలో సరఫరా తగ్గింది. టీవీ ధరలో ప్యానెల్ 60 శాతం ఉంటుంది. సరఫరా, ఉత్పత్తి పరిస్థితులు సాధారణ స్థితికి రావడానికి కనీసం మూడు నెలల సమయం పడుతుందని పరిశ్రమ అధికారులు అంటున్నారు. అప్పటి వరకు టీవీ ధరలు ప్రభావితమవుతాయి. చైనా నుంచి దిగుమతులు తగ్గడం వల్ల టీవీ ప్యానెల్ ధరలు 20% పెరిగాయని ఎస్‌పిపిఎల్ సిఇఒ అవనీత్ సింగ్ మార్వా అన్నారు.

ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృష్ట్యా భారతదేశంలో టీవీ ఉత్పత్తి 30 శాతం నుండి 50 శాతానికి తగ్గవచ్చు. రాబోయే వారాల్లో ఫ్రీజ్‌లు, ఎసిలు కూడా ఖరీదైనవి అవుతాయని హెయిర్ ఇండియా అధ్యక్షుడు ఎరిక్ బ్రెజెంజా పేర్కొన్నారు. డీప్ ఫ్రీజర్ ధరలు ఇప్పటికే 2.5% పెరిగాయి. చాలా కంపెనీలు చైనా నుండి ఫ్రీజ్, ఎసి కంప్రెషర్లను ఆర్డర్ చేస్తాయి. ఈ ప్యానెల్లను టీవీలో ఉపయోగించే ముందు మరింత సమీకరించడం అవసరం. ఇంతకుముందు 5% దిగుమతి సుంకం వసూలు చేసినప్పటికీ ప్రభుత్వం దానిని 2019 సెప్టెంబర్‌లో రద్దు చేసింది. రెడీ టు యూజ్ ప్యానెల్‌కు 15% దిగుమతి సుంకం ఉంటుంది.

TV prices may rise up to 10% with Coronavirus