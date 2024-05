ట్విట్టర్ ఇప్పుడు అధికారికంగా X.Com

- Advertisement -

ప్రకటించిన ఎలన్ మస్క్

వాషింగ్టన్: ఎలన్ మస్క్ 2022 అక్టోబర్ లో ట్విట్టర్ ను కొనేసి X అన్న పేరు పెట్టేశాడు. అంతేకాదు ఆయన ఆ కంపెనీ చిహ్నం అయిన పిట్ట గుర్తును కూడా మార్చేశాడు. కొత్త లోగో గా ‘ఎక్స్’ పెట్టేశాడు.

నేడు ఎవరైనా twitter.com అని టైప్ చేస్తే అది x.com కు రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. మూడు గంటల క్రితం X లో ఒక పోస్ట్ లో, ఎలన్ మస్క్ గతంలో Twitter అని పిలిచే సైట్ పూర్తిగా x.comకి మారిందని తెలిపారు.

ఆయన ఇలా వ్రాశాడు, “అన్ని కోర్ సిస్టమ్‌లు ఇప్పుడు X.comలో ఉన్నాయి”. అతను నీలిరంగు సర్కిల్‌పై తెలుపు X తో ఉన్న లోగో చిత్రాన్ని కూడా పోస్ట్ చేశాడు. లోగో రెండు నీలి రంగులను కలిగి ఉంది, దీంతో మస్క్ ప్లాట్‌ఫారమ్ లోగోను మళ్లీ మారుస్తుందో లేదో అస్పష్టంగా ఉంది.

All core systems are now on https://t.co/bOUOek5Cvy pic.twitter.com/cwWu3h2vzr

— Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2024