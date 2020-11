లాస్‌ఏంజెల్స్ : అమెరికా అధ్యక్ష పీఠంపై అధికార మార్పిడి జరిగే జనవరి 20న అధ్యక్షుడి అధికారిక ట్విట్టర్ పోటస్ ఖాతాను జోబైడెన్‌కు బదిలీ చేయనున్నట్టు ఆ కంపెనీ తెలిపింది. బైడెన్ ఎన్నికను ట్రంప్ అంగీకరించకపోయినా తాము పోటస్ ఖాతాను బదిలీ చేస్తామని ట్విట్టర్ ప్రతినిధి నిక్‌పేసిలియో స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం ట్రంప్ ట్విట్టర్‌లో అధికారిక పోటస్ ఖాతాతోపాటు వ్యక్తిగత ఖాతాను కూడా వినియోగిస్తున్నారు. ఖాతా బదిలీ విషయంలో తాము పదవీచ్యుత అధ్యక్షుడికిగానీ, పదవిని చేపట్టే అధ్యక్షుడికిగానీ తెలియజేయాల్సిన అవసరం లేదని ట్విట్టర్ నిర్వాహకులు తెలిపారు. బైడెన్‌కు ఖాతాను బదిలీ చేయడానికి ముందు దాని నుంచి ప్రస్తుత ట్విట్లను పూర్తిగా తొలగించి ఆర్కైవ్‌కు పంపిస్తామని తెలిపారు. దాంతో, జీరో ఖాతాను బైడెన్‌కు అప్పజెబుతామన్నారు.

Twitter will give US President account to Joe Biden on Jan 20