కిరోసిన్ బాంబులు విసిరిన యువకుల అరెస్టు

ఢిల్లీ తరహా కుట్ర పన్నిన నిందితులు

మాదన్నపేట్: దేవాలయాలపై కిరోసిన్ బాంబులు వేసి ఢిల్లీ తరహా అల్లర్లు సృష్టించేందుకు యత్నించిన ఇద్దరు యువకులను సౌత్‌జోన్ టాస్క్‌ఫోర్స్, మాదన్నపేట పోలీసులు మంగళవారం అరెస్టు చేశారు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం… నగరంలోని పాతబస్తీ రియాసత్ నగర్‌కు చెందిన అర్షద్, బాబానగర్‌కు చెందిన వసీం సిఎఎ, ఎన్‌ఆర్సికి వ్యతిరేకంగా ఢిల్లీలో జరిగిన తరహా అల్లర్లు పాతబస్తీలో సృష్టించేందుకు ప్లాన్ వేశారు. దీనిని అమలు చేసేందుకు పాతబస్తీలోని దేవాలయాల చుట్టూ బైక్‌లపై తిరుగుతూ రెక్కీ నిర్వహించారు. ఇందులో అర్షద్ తీవ్రవాద సంస్థలలో శిక్షణ తీసుకున్నట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. మాదన్నపేట పోచమ్మ దేవాలయంపై మూడు కిరోసిన్ బాంబులు వేశారు.

చాంద్రాయణగుట్టలోని ఎటిఎంను ధ్వంసం చేసి మిదాని డిపోకు చెందిన బస్సుకు నిప్పు పెట్టారు, సంతోష్‌నగర్‌లోని దేవాలయంపై కిరోసిన్ దాడి చేశారు. ఈ సంఘటనలు జరిగిన తర్వాత పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. 10రోజుల పాటు సిసిటివిల ఫుటేజ్‌ను పరిశీలించిన పోలీసులు ఇద్దరు యువకులను అరెస్టు చేసి విచారించగా వారు పోలీసులు నివ్వరపోయే విషయాలు చెప్పారు. ఇద్దరు యువకులు తమ వాహనంలో తెచ్చుకున్న కిరోసిన్ బాంబులకు లైటర్‌తో నిప్పు పెట్టి దేవాలయంపై విసిరేసి పరారయ్యేవారు. ఈ సంఘటన వెనుక నిషేధిత మతతత్వ, ఉగ్రవాద సంస్థల హస్తం ఉన్నట్లు తెలిసింది.

Two arrested for throwing kerosene bombs in old city