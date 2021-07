వచ్చే వారం గమనించాల్సిన అంశాలు …

కోరోనా వైరస్, వ్యాక్సిన్ :

దేశంలో కొత్త కరోనా కేసులు స్థిరంగా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. శనివారం దేశంలో కొత్తగా 42,751 మంది కరోనా రోగులను గుర్తించారు. 51,775 మంది కోలుకోగా, 932 మంది మృతి చెందారు. దీంతో చికిత్స పొందుతున్న రోగుల సంఖ్య 9,986 తగ్గింది. ఇప్పుడు కేసుల సంఖ్య 5 లక్షల దిగువకు చేరింది. అయితే కొత్త డెల్టా వైరస్ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది.

క్లీన్ సైన్స్, జిఆర్ ఇన్‌ఫ్రా ఐపిఒ :

జూలై 7న రెండు కొత్త కంపెనీల పబ్లిక్ ఇష్యూలు రానున్నాయి. వీటిలో క్లీన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, జిఆర్ ఇన్‌ఫ్రా ఉన్నాయి. రూ.1,546.62 కోట్లు లక్షంగా క్లీన్ సైన్స్ ఐపిఒ వస్తోంది. దీని కోసం ఒక్కో షేరుకు రూ.880-900 ధరల శ్రేణిని సంస్థ నిర్ణయించింది. అదేవిధంగా జిఆర్ ఇన్‌ఫ్రా రూ.963 కోట్ల ఇష్యూను విడుదల చేయనుంది. ఒక్కో షేరుకు రూ.828-837 లుగా సంస్థ నిర్ణయించింది. ఈ రెండింటితో పాటు జూలై 5న ఇండియా ఫెస్టిసైడ్స్ లిమిటెడ్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్‌లో లిస్ట్ కానుంది.

మొదటి త్రైమాసిక ఫలితాలు :

ఈ వారం నుంచి 2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరం జూన్ ముగింపు నాటి మొదటి త్రైమాసిక ఫలితాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్, డిమార్ట్, డెల్టా కార్ప్, శ్యామ్ మెటాలిక్స్ సహా ఇతర సంస్థలు వచ్చే వారం త్రైమాసిక ఫలితాలను విడుదల చేసే అవకాశముంది.

విదేశీ పెట్టుబడులు :

గత వారం విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు(ఎఫ్‌ఐఐలు) రూ.5,416.84 కోట్ల విలువైన షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో దేశీయ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (డిఐఐలు) రూ.6,418.3 కోట్ల విలువైన షేర్లను కొనుగోలు చేశారు. జూన్‌లో ఎఫ్‌ఐఐలు కొనుగోలు చేసిన మొత్తం షేర్ల కంటే రూ.25.89 కోట్ల విలువైన షేర్లను విక్రయించారు. అంటే నికరంగా అమ్మకాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

రూపాయి, డాలర్ :

గత వారం డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి మారకం విలువ బలహీనపడింది. రెండు నెలల్లో కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయింది. రూపాయి 56 పైసలు పడిపోగా, జూన్ 25న 74.18 నుండి జూలై 2న 74.74కు పెరిగింది. ముడి చమురు ఉత్పత్తిని పెంచడం, ఒపెక్‌పై స్పష్టత లేకపోవడమే దీనికి కారణంగా చెబుతున్నారు. మరోవైపు శుక్రవారం అమెరికా డాలర్ ఇతర ప్రధాన కరెన్సీలతో పోలిస్తే 3 నెలల గరిష్ట స్థాయికి చేరింది.

