హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో రోడ్డు ప్రమాదం : ఇద్దరు మృతి

హిమాచ‌ల్‌ప్ర‌దేశ్‌లో సోమవారం ఘోర రోడ్డు ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. వేగంగా వెళ్తున్న డిసిఎం వ్యాన్ అదుపుత‌ప్పి బిలాస్‌పూర్ స‌మీపంలో రోడ్డు దిగువ‌న ఉన్న ఓ ఇంటిపై ప‌డింది. ఈ ప్ర‌మాదంలో ఇద్ద‌రు అక్క‌డిక‌క్క‌డే మృతిచెందారు. మ‌రో ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయ‌ప‌డ్డారు. డిసిఎం క్యాబిన్ లో ఉన్న ఇద్దరు చనిపోగా, ఇంట్లో ఉన్న ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారని పోలీసులు వెల్లడించారు. ఘటనాస్థలిని పోలీసులు పరిశీలించారు. గాయపడిన వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మృతదేహాలను కూడా ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ప్రమాదంపై కేసు నమోదు చేసి విచారిస్తున్నట్టు పోలీసులు తెలిపారు.

Himachal Pradesh: A truck overturned near Bilaspur & fell on the roof of a house injuring the three inhabitants. The two occupants of the truck died on the spot while injured persons have been admitted to hospital. pic.twitter.com/t5b53bIFN7

— ANI (@ANI) November 23, 2020