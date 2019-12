తమ్ముడి ఆత్మహత్యతో అన్న సైతం

చెన్నై: ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లయిన ఆ ఇద్దరు అన్నదమ్ములు గత సోమవారం కొద్ది గంటల తేడాలో ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. చెన్నైలోని కాశీమేడులో నివసించే ఎ ఇరుదయరాజ్ బిటెక్ చదువగా అతని తమ్ముడు ఆరోగ్య ఆకాశ్ బిఇ చదివాడు. సోమవారం మధ్యాహ్నం ఆరోగ్య ఆకాశ్ తన మిత్రుడొకరికి తాను ఆత్మహత్య చేసుకోనున్నట్లు మెసేజ్ పంపాడు. ఆ మిత్రుడు వెంటనే ఇరుదయరాజ్‌కు ఈ విషయం తెలియచేశాడు. వారిద్దరూ ఇంటికి చేరుకునే సరికి ఆరోగ్య ఆకాశ్ చనిపోయి ఉన్నాడు. పోస్ట్‌మార్టమ్ కోసం తమ్ముడి శవాన్ని ప్రభుత్వ స్టాన్లీ ఆసుపత్రికి తరలించిన ఇరుదయరాజ్ నేరుగా ఇంటికి చేరుకున్నాడు. తన తమ్ముడి మరణాన్ని గురించి తన తల్లిదండ్రులకు తెలియచేయవలసి ఉందని తనతో ఉన్న మిత్రుడికి చెప్పి ఇంటికి చేరుకున్న ఇరుదయరాజ్ ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. బంధువుల ఇంటికి వెళ్లి తిరిగివచ్చిన తల్లికి ఇంట్లో పెద్ద కుమారుడి శవం కనిపించడంతో షాక్‌కు లోనయ్యారు. ముందు రోజే చిన్నకుమారుడు కూడా మరణించిన విషయాన్ని పొరుగువారు ఆమెకు చెప్పడంతో ఆమె స్పృహ తప్పి పడిపోయింది. ఒక ఐటి సంస్థలో పనిచేస్తున్న ఆరోగ్య ఆకాశ్ కు ఇటీవలే ఉద్యోగం పోయిందని, ఆ కారణంగానే అతను ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉండవచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. తన తమ్ముడి మరణాన్ని తట్టుకోలేక ఇరుదయరాజ్ కూడా ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్న కాశీమేడు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Two engineering graduate brothers commit suicide, Upset over younger brothers suicide techie take his own life in Chennai