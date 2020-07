పుదుచ్చేరీ: రాంగ్‌రూట్లో కారు అతివేగంగా వచ్చి సైకిల్, బైక్‌ను ఢీకొట్టడంతో ఇద్దరు మృతి చెందిన సంఘటన పుదుచ్చేరీలోని విలియనూర్‌లో జరిగింది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. జూలై 13 మధ్యాహ్నం 12 గంటల ప్రాంతంలో విలియనూర్ రోడ్డులో వాహనాలు ఇటు అటు వెళ్తున్నాయి. ఓ కారు అతివేగంగా రాంగ్ రూట్లో వచ్చి సైకిల్‌తో పాటు బైక్ ను ఢీకొట్టింది. కారు వేగంగా ఢీకొట్టడంతో వాహనదారులు 50 మీటర్ల దూరంలో పడిపోయారు. తీవ్రంగా గాయపడిన ముగ్గురిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ ఇద్దరు మృతి చెందగా మరొకరు కొన ఊపిరితో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Trigger warning. Cctv visuals of a road accident that took place near Puducherry on Monday afternoon. Two dead, one hospitalised. Police on the look out for the driver. @thenewsminute pic.twitter.com/L5NGDDt4OY

— Anjana Shekar (@AnjanaShekar) July 14, 2020