పూడూరు: బైక్‎ను- డిసిఎం ఢీకొని జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతి చెందిన సంఘటన వికారాబాద్ జిల్లా పూడూరు మండలంలో చిన్న‌బండ తండా వ‌ద్ద శుక్రవారం ఉదయం చోటుచేసుకుంది. ఈ దుర్ఘటనలో బైక్‌పై ప్రయాణిస్తున్న‌ ఇద్దరు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచారు. ఒకరికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. క్ష‌త‌గాత్రుడిని చికిత్స నిమిత్తం సమీప ఆస్పత్రికి త‌ర‌లించారు. స్థానికుల స‌మాచారంతో ఘ‌ట‌నా స్థ‌లానికి చేరుకున్న పోలీసులు మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకుని శవపరీక్ష నిమిత్తం మార్చురీకి తరలించారు. మృతులు బొంరాస్‎పేట మండలానికి చెందిన శివ, మల్కయ్యగా గుర్తించారు.

Two killed in DCM collision with bike in Vikarabad