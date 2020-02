ఎదురు కాల్పుల్లో ఇద్దరు తీవ్రవాదులు హతం

శ్రీనగర్: జమ్ము కశ్మీర్ రాష్ట్రం అనంత్ నాగ్ జిల్లా బిజ్ బెరాలో శనివారం ఉదయం భద్రతా బలగాలు, తీవ్రవాదులకు మధ్య ఎదురు కాల్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ కాల్పుల్లో ఇద్దరు ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు. ఘటనా స్థలం నుంచి ఆయుధాలు, మందు గుండు సామాగ్రిని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మృతి చెందిన తీవ్రవాదులు లష్కరే తోయిబాకు చెందిన వారుగా గుర్తించారు.

Two Lashkar-e-Taiba terrorists have been killed,Exchange of fire between security forces & terrorists at Sangam, Bijbehara. Police, Central Reserve Police Force (CRPF) & Army are on the job. Further details shall follow. Two Lashkar-e-Taiba (LeT) terrorists have been killed in the operation. Arms and ammunition recovered