భోపాల్ : మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్ రాష్ట్రం బాలాఘాట్ జిల్లా పరిధిలోని కిర్నాపూర్ ప్రాంతంలో శ‌నివారం ఉద‌యం పోలీసుల‌కు, మావోయిస్టుల‌కు మ‌ధ్య ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఎదురుకాల్పుల్లో ఇద్ద‌రు మావోయిస్టులు హతమయ్యారు. మృతుల్లో ఒక మ‌హిళా మావోయిస్టు ఉంది. కిర్నాపూర్ ప్రాంతంలో మావోయిస్టుల కదలికలు ఉన్నాయన్న సమాచారంతో పోలీసులు కూంబింగ్ నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో తారసపడిన మావోయిస్టులు పోలీసులపై కాల్పులకు దిగారు. అప్రమత్తమైన పోలీసులు ఎదురుకాల్పులు జరపడంతో ఇద్దరు మావోయిస్టులు హతమయ్యారు. ఘటనాస్థలి నుంచి రెండు తుపాకులు, మందుగుండు సామగ్రిని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనతో కిర్నాపూర్ ప్రాంతంలో పోలీసులు భారీ ఎత్తున కూంబింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు.

Madhya Pradesh: Two naxals killed in an encounter with Police in Kirnapur area of Balaghat district. More details awaited.

