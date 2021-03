ఏనుగు దాడిలో ఇద్దరు మృతి

రాయ్‌పూర్‌: ఛ‌త్తీస్‌గ‌ఢ్ రాష్ట్రం సరాన్‌గ‌ఢ్ ఏరియాలో ఏనుగు చేసిన దాడిలో ఇద్దరు వ్యక్తులు చనిపోయారు. ఓ ఆడ ఏనుగు తన పిల్లలతో కలిసి సరాన్గడ్ ఏరియాలోని నివాస ప్రాంతానికి వచ్చింది. ఈ క్రమంలో ఆ ఏనుగు, ఏనుగు పిల్లలను పారదోలేందుకు స్థానిక ప్రజలు యత్నించారు. దీంతో ఆగ్రహానికి గురైన ఏనుగు బీభత్సం సృష్టించింది. ఈ క్రమంలో తనకు చిక్కిన ఇద్దరు వ్యక్తులను తొండంతో నేలకు కొట్టి చంపేసింది. ఏనుగు దాడిపై సమాచారం అందుకున్న అటవీశాఖ అధికారులు, పోలీసులు ఘటనాస్థలిని పరిశీలించారు. పోస్టుమార్టం కోసం మృతదేహాలను ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని పోలీసులు తెలిపారు. అనంతరం ఏనుగును, దాని పిల్లలను అడవికి తరలించారు.

Chhattisgarh: Two killed after an elephant attacked them in Sarangarh

"People started to chase a female elephant and her calf who entered a residential area. Later, they got separated and the female elephant attacked people. We're trying to reunite them," said police(28.02) pic.twitter.com/qSEIycKhMf

