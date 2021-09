ఇద్దరు ఉపముఖ్యమంత్రులు గత మంత్రులే

ఒకరు జాట్ సిక్కు.. మరొక్కరు హిందూ ప్రతీక

న్యూఢిల్లీ: పంజాబ్‌లో సోమవారం ఉపముఖ్యమంత్రులుగా ప్రమాణస్వీకారం చేసిన సుఖ్‌జిందర్ సింగ్ రంధావా, ఓమ్ ప్రకాశ్ సోనీ (ఓపి సోనీ) అమరీందర్ సింగ్ సారధ్యపు ఇంతకు ముందటి కేబినెట్‌లో మంత్రులే. ఒపి సోనీ పేరు ప్రమాణస్వీకారానికి కొద్ది సేపటి ముందు ఆమోదం పొందింది. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా దళిత వ్యక్తికి ప్రాతినిధ్యం కల్పించారు. ఈ కోణంలో రంధావాను జాట్ సిక్కుల ప్రతినిధిగా ఉపముఖ్యమంత్రిగా ఎంచుకున్నారు. కేబినెట్‌కు హిందూ సమీకరణలో భాగంగా పార్టీ వర్గాలు సోనీని కూడా ఉపముఖ్యమంత్రిగా ఎంచుకున్నాయి, రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో దళిత పార్టీ నినాదంతోనే ప్రజలవద్దకు వెళ్లాలని కాంగ్రెస్ నిర్ణయించుకుంది.

రాహుల్ గాంధీ, నవ్‌జోత్ సింగ్ సిద్ధూ, పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి హరీష్ రావత్, అజయ్ మకెన్, మాజీ సిఎం రాజీందర్ కౌర్ భట్టాల్ హాజరయినా ఇంతకు ముందటి సిఎం అమరీందర్ సింగ్ రాకపోవడం రాజకీయ వర్గాలలో చర్చకు దారితీసింది. అయితే దీనిపై పెద్దగా చరణ్‌జిత్ సింగ్ స్పందించలేదు. కెప్టెన్ పార్టీకోసం ఎంతగానో పాటుపడ్డారని మెచ్చుకున్నారు. ఉత్తమ సిఎంగా పేరుందని తెలిపారు. పంజాబ్ జల హక్కుల కోసం పోరాడారని, తమ పార్టీ నేత అని తెలిపారు. పార్టీ తమకు 18 అంశాల కార్యక్రమం ముందుంచిందని, దీనిని అమలు చేయడం ద్వారా ప్రజలకు మరింతగా చేరువ అవుతామని చన్నీ తెలిపారు. ఇప్పుడు ఉపముఖ్యమంత్రులలో ఒకరైన 62 సంవత్సరాల నేత రంధావా గురుదాస్‌పూర్ జిల్లాలోని డేరా బాబా నానక్ అసెంబ్లీ స్థానానికి మూడు పర్యాయాలుగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఉప ముఖ్యమంత్రిగా అనూహ్యరీతిలో తెరపైకి వచ్చిన ఓపి సోనీ అమృత్‌సర్ సెంట్రల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి ఐదు దఫాలుగా అసెంబ్లీకి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు.

Two sworn in as the deputy chief ministers of punjab