శ్రీనగర్‌: జమ్మూకశ్మీర్‌లోని కుల్గాం జిల్లా మంజ్గామ్ వద్ద భద్రతా బలగాలు, ఉగ్రవాదులకు మధ్య ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. ఈ కాల్పుల్లో ఇద్దరు ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారని జమ్మూ కాశ్మీర్ పోలీసులు తెలిపారు. మంజ్గామ్ ఏరియాలో ఉగ్రవాదులు తలదాచుకున్నట్టు భద్రతా బలగాలకు సమాచారం అందింది. దీంతో శనివారం తెల్లవారుజామున భద్రతా బలగాలు అక్కడ కూంబింగ్‌ నిర్వహించాయి. ఈ క్రమంలోనే భద్రత సిబ్బందికి, ఉగ్రవాదుల నడుమ ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. కూబింగ్ ఇంకా కొనసాగుతున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

Two Terrorists Reportedly Killed So Far At JK