ముంబై: మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉద్ధవ్‌ఠాక్రే సోమవారం ఆ రాష్ట్ర శాసన మండలి సభ్యుడి(ఎంఎల్‌సి)గా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఉద్ధవ్‌తోపాటు మరో 8మందితో శాసనమండలి ఛైర్మన్ రామ్‌రాజే నాయక్ ప్రమాణం చేయించారు. వీరిలో ఒకరు శివసేన, నలుగురు బిజెపి, ఇద్దరు ఎన్‌సిపి, ఒకరు కాంగ్రెస్‌కు చెందినవారు. గతేడాది నవంబర్ 28న మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా అధికారం చేపట్టిన ఉద్ధవ్ ఈ నెల 27 వరకల్లా ఆ రాష్ట్రంలోని ఏదో ఒక సభకు ఎన్నిక కావాల్సి ఉన్నది. మహారాష్ట్రలో ప్రస్తుతం శివసేన, కాంగ్రెస్, ఎన్‌సిపి కూటమి అధికారంలో ఉన్న విషయం తెలిసిందే.

Uddhav Thackeray and 8 others take oath as MLC