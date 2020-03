భోపాల్: పది రూపాయలు ఇవ్వలేదని స్నేహితుడిని పెట్రోల్ పోసిన తగలబెట్టిన సంఘటన మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఉజ్జయినిలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం… నానాఖేదాలో గణేష్ అనే యువకుడిని స్నేహితులు సూరజ్, శుభమ్ పది రూపాయలు ఇవ్వమని అడిగారు. దీంతో గణేష్ పది రూపాయలు ఇవ్వకపోవడంతో వాళ్ల మధ్య గొడవ జరిగింది. ఇద్దరు స్నేహితులు గణేష్ పై పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టారు. తీవ్రంగా గాయపడిన గణేష్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ చనిపోయాడు. గణేష్ తగలబెడుతున్న దృశ్యాలు అక్కడ ఉన్న సిసి కెమెరాలో నిక్షిప్తమయ్యాయి. పోలీసులు ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి సూరజ్, శుభమ్‌ను అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు.

young man was burnt to death in Madhya Pradesh’s Ujjain city on Friday after two of his friends allegedly set him on fire for refusing to give them Rs 10.