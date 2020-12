8 నుంచి తొలిదశ ప్రారంభం, వారం లోగా 8,00,000 డోసులు రెడీ

లండన్ : బ్రిటన్‌లో చారిత్రాత్మకంగా భారీ ఎత్తున ఫైజర్ టీకా కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడానికి బ్రిటన్ సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ వారాంతానికి పొరుగునున్న బెల్జియం నుంచి వ్యాక్సిన్ బ్రిటన్ లోని సురక్షిత స్థానాలకు రానుంది. దీనికి తగ్గట్టు బ్రిటన్ ప్రభుత్వం 50 జాతీయ ఆరోగ్య సర్వీస్ (ఎన్‌హెచ్‌ఎస్) ఆస్పత్రులను సిద్ధం చేసింది. వ్యాక్సిన్ పంపిణీ తొలిదశ కింద మంగళవారం నుంచి ఫ్రంట్‌లైన్ హెల్త్ కేర్ సిబ్బందికి, ఎనభై ఏళ్లు దాటిన వారికి, కేర్‌హోమ్ వర్కర్లకు టీకాలు వేస్తారు. వచ్చేవారం తాము భారీ ఎత్తున ప్రారంభించే ఈ టీకా కార్యక్రమం చారిత్రక సంఘటనగా ఉంటుందని బ్రిటన్ హెల్త్ సెక్రటరీ మాట్ హాన్‌కాక్ చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమానికి రక్షణ కల్పించడానికి స్థానికంగా ప్రజలంతా నిబంధనలు పాటించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.

మొదటి దశ టీకా కార్యక్రమం ముగిసిన తరువాత స్థానిక ప్రజలందరికీ టీకాలు అందచేస్తామని మంత్రి భరోసా ఇచ్చారు. ఈ మొదటి దశలో భాగంగా ఎంపిక చేసిన 50 ప్రాంతాల్లో ఎన్‌హెచ్‌ఎస్ సిబ్బంది వారం పొడవునా టీకా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారని ఆరోగ్య, సామాజిక భద్రతా విభాగం తెలియచేసింది. 80 ఏళ్లు దాటిన వయోవృద్ధుల్లో అవుట్ పేషెంట్లుగా ఆస్పత్రిలో చేరిన వారికి , ఆస్పత్రి నుంచి కోలుకుని డిశ్చార్జి అయిన వారికి మొదట టీకా ఇవ్వడమౌతుందని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనరల్ ప్రాక్టీషనర్లను, ప్రైమరీ కేర్ సిబ్బందిని కూడా కలుపుకుంటున్నారు. ఈ నెల 14 నుంచి వీరిలో చాలామంది ఇందులో చేరడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు.

టీకా వేయడం సులువే కానీ ఉత్పత్తి సంస్థ నుంచి సరఫరా కావడమే పెద్ద సమస్య. వినియోగించే ముందు వ్యాక్సిన్‌ను మైనస్ 70 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్‌లో నిల్వచేయడం అలాగే కొన్ని గంటల పాటు కరిగించవలసి ఉంటుంది. ప్రతి బాక్సులో 975 డోసుల వ్యాక్సిన్ ఉంటుంది. ఆ తరువాత వాటిని టీకా వేయడానికి సిద్ధం చేయవలసి వస్తుంది. బ్రిటన్ మొత్తం మీద ఈ భారీ టీకా కార్యక్రమానికి ఇంగ్లాండ్, స్కాట్లాండ్, వేల్స్, ఉత్తర ఐర్లాండ్‌ల్లోని పబ్లిక్ హెల్త్ , ఎన్‌హెచ్‌ఎస్ వ్యవస్థలు బాధ్యత వహిస్తున్నాయి. వచ్చేవారం బ్రిటన్‌కు దాదాపు 8, 00,000 డోస్‌లు అందుబాటు కానున్నాయి. ఇవే కాకుండా, 20 మిలియన్ ప్రజలకు కావలసిన 40 మిలియన్ డోస్‌ల వ్యాక్సిన్‌కు బ్రిటన్ ప్రభుత్వం ఆర్డరు ఇచ్చింది. రెండు మోతాదుల చొప్పున 21 రోజుల వ్యవధిలో ఈ టీకా వేస్తారు.

UK gets ready for roll-out of Pfizer vaccine this week