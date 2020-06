రాజన్న సిరిసిల్లలో పెరిగిన భూగర్భ జలాలు

రాజన్న సిరిసిల్ల : కాళేశ్వరం జలాలు రావడంతో రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో భూగర్భ జలాలు పెరిగాయని మంత్రి కెటిఆర్ పేర్కొన్నారు. కాళేశ్వరం జలాల రాకతో జిల్లాలో నీటిపారుదల, వ్యవసాయ రంగాల్లో ఎంతో మార్పు కనిపిస్తుందని ఆయన వెల్లడించారు. కరవు ప్రాంతమైన ఈ జిల్లా ప్రస్తుతం సస్యశ్యామలంగా మారిందని ఆయన ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఇందుకు జిల్లా మంత్రిగా తాను గర్వపడుతున్నట్టు ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఏడాదిలోనే జిల్లాలో ఆరు మీటర్లకు భూగర్భ జలాలు పెరిగాయని, దీనికి సిఎం కెసిఆర్ రూపొందించిన ప్రణాళికలే కారణమని కెటిఆర్ తేల్చిచెప్పారు. ఈ మేరకు కెటిఆర్ శుక్రవారం ట్వీట్ చేశారు.

It’s a matter of great pride for me as district minister on how a drought-prone Rajanna Sircilla dist has seen a turn around in Irrigation & Agriculture 😊

Kudos to the vision of Hon’ble CM KCR Garu, ground water table has risen by a whopping 6mts within a year in the district👍 pic.twitter.com/LNIzHDR2Cp

— KTR (@KTRTRS) June 12, 2020