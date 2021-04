నిరుద్యోగులు అధైర్యపడొద్దు: వైఎస్ షర్మిల

హైదరాబాద్: నిరుద్యోగులు అధైర్యపడవద్దని, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ల కోసం ఎంతటి పోరాటానికైనా తాను సిద్ధమని వైఎస్ షర్మిల ట్విటర్ వేదికగా పేర్కొన్నారు. శ్రీకాంత్ అనే నిరుద్యోగి నోటిఫికేషన్లు రాలేదని ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన విషయమై ఆమె ట్విటర్ వేదికగా స్పందించారు. నిరుద్యోగ యువతను మీ అక్కగా నేను కోరేది ఒక్కటే. దయచేసి ఆత్మహత్యలకు పాల్పడొద్దు. రేపటి భవిష్యత్తు కోసం నేడు మార్పు తేవాల్సిందే. ఆ మార్పు కోసం మనం కలిసి పోరాడుదామని షర్మిల ట్వీట్ చేశారు. ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు లేవని, ఇక వచ్చే అవకాశం లేదని ఇప్పటికే వరంగల్‌కు చెందిన ఒక నిరుద్యోగి ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా నల్లగొండ జిల్లా చండూరు మండలం పుల్లెంలలో మరో నిరుద్యోగి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఎలాంటి నోటిఫికేషన్లు వెలువడకపోవడంతోమనస్తాపానికి గురైన పాక శ్రీకాంత్ (25) అనే నిరుద్యోగి పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ సంఘటనపై వైఎస్ షర్మిల స్పందిస్తూ నిరుద్యోగులు అధైర్యపడొద్దని ట్వీట్ చేశారు.

Unemployed do not get discouraged says sharmila