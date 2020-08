ఆసుపత్రి నుంచి అమిత్ షా డిశ్చార్జి

ఢిల్లీ : కేంద్రహోం శాఖ మంత్రి అమిత్ షా ఎయిమ్స్ నుంచి సోమవారం ఉదయం డిశ్చార్జి అయ్యారు. ఇటీవల అమిత్ షా కరోనా బారిన పడిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో ఆయన మేదాంత ఆసుపత్రిలో చికిత్స తీసుకున్నారు. కరోనా నుంచి ఆయన కోలుకోవడంతో ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జి అయ్యారు. అయితే అమిత్ షా శ్వాస సంబంధిత సమస్య, అలసట, ఒళ్లు నొప్పులతో బాధపడ్డారు. దీంతో ఆయన ఎయిమ్స్ లో చేరి చికిత్స పొందారు. ఈ క్రమంలో ఆయన కోలుకోవడంతో ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జి అయ్యారు. ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జి అయిన అమిత్ షా దేశ ప్రజలకు ఓనమ్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కరోనా పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయన దేశ ప్రజలకు సూచించారు. కరోనా కట్టడికి ప్రభుత్వం విధించిన నిబంధనలను ప్రతిఒక్కరు పాటించాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లోనే రోడ్ల మీదకు రావాలని, రోడ్ల మీదకు వచ్చినప్పుడు రెండు గజాల భౌతిక దూరం పాటించడంతో పాటు విధిగా మాస్కులు ధరించాలని ఆయన సూచించారు.

Warm greetings on the auspicious occasion of Onam. May this festival bring joy, harmony, good health and prosperity in everyone’s lives.

Happy Onam! pic.twitter.com/8oOSoScZzE

— Amit Shah (@AmitShah) August 31, 2020