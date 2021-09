న్యూఢిల్లీ: భారత్ లో కరోనా కట్టడికి అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నట్టు కేంద్ర ఆరోగ్య‌శాఖ మంత్రి మ‌న్సూక్ మాండ‌వీయ తెలిపారు. మంగళవారం ఆయన ఈమేరకు ట్వీట్ చేశారు. కరోనా కట్టడిలో భాగంగా భారత్ లో ఇప్పటివరకు 70 కోట్ల మందికి టీకాలు వేశామని ఆయన చెప్పారు. గ‌డిచిన 13 రోజుల్లోనే ప‌ది కోట్ల మందికి కరోనా టీకాలు వేచినట్టు మంత్రి పేర్కొన్నారు. ప్ర‌ధాని నరేంద్ర మోడీ నాయ‌క‌త్వంలో కరోనా టీకా ప్ర‌క్రియ చురుకుగా సాగుతుందని ఆయన వెల్లడించారు. టీకా డ్రైవ్ లో అంకితభావంతో పని చేస్తున్న వైద్య, ఆరోగ్య సిబ్బందిన ఆయన అభినందించి, ధన్యవాదాలు తెలిపారు. తొలి ప‌ది కోట్ల డోసుల‌ను 85 రోజుల్లో, 20 కోట్ల టీకాల‌ను 45 రోజుల్లో, 30 కోట్ల డోసుల‌ను 29 రోజుల్లో, 40 కోట్ల డోసుల‌ను 24 రోజుల్లో, 50 కోట్ల డోసుల‌ను 20 రోజుల్లో, 60 కోట్ల డోసుల‌ను 19 రోజుల్లో, 70 కోట్ల డోసుల‌ను 13 రోజుల్లో ఇచ్చిన‌ట్లు మంత్రి స్పష్టం చేశారు. స్వీయనియంత్రణతోనే కరోనా కట్టడి సాధ్యమన్న విషయాన్ని ప్రజలు విస్మరించరాదని ఆయన సూచించారు. అత్యవసర పనులు ఉంటేనే బయటకు రావాలని, బయటకు వచ్చినప్పుడు విధిగా సామాజిక దూరం పాటించడంతో పాటు మాస్కులు ధరించాలని ఆయన దేశ ప్రజలను కోరారు.

Soaring higher on #COVID19 vaccination under PM @NarendraModi ji's leadership.

7⃣0⃣,0⃣0⃣,0⃣0⃣,0⃣0⃣0⃣

vaccine doses administered to date

Congratulations to all the health workers and people for this momentous achievement. #SabkoVaccineMuftVaccine pic.twitter.com/g7xA0iAhpJ

— Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 7, 2021