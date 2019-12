విద్యార్థి లోకంలో అశాంతి!

తగలబడుతున్న ఇంటి మీద చన్నీళ్లు చల్లడానికి బదులు కిరోసిన్ పోయడం పాలకులు చేయవలసిన పని కాదు. దురదృష్టవశాత్తూ ఇప్పుడు అదే జరుగుతున్నది. పౌరసత్వ సవరణ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా దేశంలోని విశ్వ విద్యాలయాలు రగులుతున్నాయి, అసోం, బెంగాల్ రాష్ట్రాలు ఆందోళనలతో, హింసాత్మక ప్రతిఘటనలతో అట్టుడికినట్టు ఉడికిపోతున్నాయి. దేశ రాజధాని ఢిల్లీయే భగ్గుమంటున్నది. ఈ దశలో ఈ హింస విస్తరించకుండా చూడడానికి, దానిని తక్షణమే చల్లార్చడానికి తగిన చర్యలు తీసుకోడం పాలకుల విధి. అందుకు విరుద్ధంగా “ఏమైనా చేసుకోండి, చట్టాన్ని వెనక్కి తీసుకునే ప్రసక్తే లేదు” అని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా చేసిన ప్రకటన శాంతి కాముకులను, ప్రజాస్వామ్య ప్రియులను ఆందోళనకు గురి చేయక మానదు. ఇది నిరసనోద్యమ కారులను రెచ్చగొడుతుంది.

ఆదివారం రాత్రి ఢిల్లీ జామియా మిలియా విశ్వవిద్యాలయం ఆవరణలోకి, హాస్టళ్లలోకి పోలీసులు ప్రవేశించి బాత్‌రూముల్లోకి కూడా దూరి విద్యార్థినీ, విద్యార్థులపై దాడికి దిగి వారిని భయభ్రాంతులను చేసిన చర్య పట్ల దేశంలోనే కాక విదేశాల్లోని ప్రముఖ విశ్వవిద్యాలయాల్లోనూ నిరసనలు మిన్నుముట్టాయి. తాజాగా ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రధాన కార్యదర్శి ఆంటోనియో గుటెర్స్ సైతం ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛను గౌరవించాలని, పౌరసత్వ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమిస్తున్న వారిపై పోలీసులను ప్రయోగించడం తగదని భారత ప్రభుత్వానికి హితవు చెప్పారు. నిరసన ఆందోళనలను చల్లబరచడానికి బదులు ప్రధాని మోడీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాలు జరుగుతున్న దానిని ప్రతిపక్షాలకు ఆపాదించి మాట్లాడుతున్నారు. 1950లో అప్పటి పాకిస్థాన్ ప్రధాని లియాఖత్ అలీకి మన ప్రధాని జవహర్ లాల్ నెహ్రూకి కుదిరిన ఒప్పందంతో ఇప్పటి పౌరసత్వ సవరణ చట్టాన్ని ముడిపెట్టి అమిత్ షా మాట్లాడారు.

అప్పుడు భారత, పాకిస్థాన్‌లు విడిపోయిన నేపథ్యంలో చెలరేగిన అల్లర్ల మూలంగా మతపరమైన మైనారిటీలు సరిహద్దులు దాటి అటు నుంచి ఇటు, ఇటు నుంచి అటు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకొని రావడం, పోవడం జరిగింది. వారికి రక్షణ కల్పించడానికి అంగీకరిస్తూ ఆ ఒప్పందం కుదిరింది. అటువంటి నేపథ్యం ఇప్పుడు లేదు. మన రాజ్యాంగ మౌలిక విలువలకు, సమానత్వ సిద్ధాంతానికి విరుద్ధంగా ఇప్పుడు పౌరసత్వ చట్టాన్ని సవరించారు. పొరుగు దేశాల నుంచి వచ్చి స్ధిరపడిన ముస్లిమేతర మత అల్ప సంఖ్యాకులకు భారత పౌర సత్వాన్ని కట్టబెట్టాలని చట్టం చేశారు. ఈ చర్య దేశంలోని ముస్లిం పౌరులను కూడా భయపెట్టడం ఖాయం. మత ప్రాంతాది తేడాలన్నింటికీ అతీతంగా అందరికీ సమానంగా పౌరCAA protestsసత్వం కల్పించే రాజ్యాంగ సంప్రదాయానికి భిన్నంగా పొరుగు దేశాల నుంచి వచ్చి స్ధిరపడిన ముస్లిమేతర మైనారిటీలకే దానిని ఇవ్వడానికి నిర్ణయించిన ప్రభుత్వం భవిష్యత్తులో దేశంలోని ముస్లింల పట్ల కూడా అటువంటి వివక్షను ప్రదర్శించదనే హామీ ఏమీ లేదనే భయం వారిలో గూడు కట్టుకోడాన్ని ఆక్షేపించలేము.

దేశంలోని ముస్లిం పౌరులు భయపడవలసిన పని లేదని ప్రధాని మోడీ తాజాగా స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చారు, కాని అది ఈ సవరణ చట్టం నేపథ్యంలో వారిలో చోటు చేసుకొంటున్న అభద్రతా భావాన్ని తొలగించజాలదు. పౌరసత్వ సవరణ చట్టం మరి కొన్ని భయాలకు కూడా తెర తీసింది. బంగ్లాదేశ్ యుద్ధం నేపథ్యంలో అక్కడి నుంచి వచ్చి స్థిరపడిన అసంఖ్యాక హిందువులకు పౌరసత్వం కల్పిస్తే అసోంలో అస్సామీల సంఖ్య తగ్గిపోయి బెంగాలీల సంఖ్య పెరుగుతుందని తమ భాష , సంస్కృతి ప్రాధాన్యాన్ని కోల్పోతాయని అస్సామీలు భయపడుతున్నారు. ఈశాన్యంలో భాష, తెగలు, మతాలపరమైన జన నిష్పత్తిని తారుమారు చేసి హిందు ఓటు బ్యాంకును పెంచుకోడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రయోగించిన దుష్ట వ్యూహంలో భాగమే పౌరసత్వ సవరణ చట్టం అని అక్కడి స్థానికులు చెందుతున్న ఆందోళనను తొలగించవలసిన బాధ్యత కేంద్ర పాలకులపై ఉంది.

అమిత్ షా పదేపదే ప్రస్తావిస్తున్న దేశ వ్యాప్త పౌర చిట్టా తయారీ అంశం కూడా అనేక భయానుమానాలకు దారి తీస్తున్నది. ఇప్పటికే అసోంలో ఈ చిట్టా సృష్టించిన చిక్కులు అక్కడి ప్రజలను తీవ్ర అసంతృప్తికి గురి చేశాయి. దేశమంతటికీ దీనిని విస్తరింపచేయడం వల్ల ప్రజల్లో మరింత అలజడి చెలరేగుతుంది. ఇవన్నీ దేశంలోని వివిధ వర్గాల ప్రజల్లో ఒకరి పట్ల ఒకరికి భయానుమానాలు కలగడానికి దారి తీస్తాయి. శాంతి సుస్థిరతలను దెబ్బ తీస్తాయి. విశ్వ విద్యాయాల విద్యార్థి లోకంలో పెల్లుబికిన అసంతృప్తి ఆగ్రహాలు దీనినే హెచ్చరిస్తున్నాయి. ప్రధాని మోడీ, అమిత్ షా ఇకనైనా సావధానంగా ఆలోచించి తగిన నష్ట నివారణ చర్యలు తీసుకుంటారని ఆశిద్దాం.

Universities in the country are concerned against the CAA