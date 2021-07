రాత పరీక్ష ఆధారంగానే వర్సిటీ అధ్యాపక పోస్టుల భర్తీ?

ప్రభుత్వానికి నివేదించనున్న ఉన్నత విద్యామండలి

అధ్యాపక పోస్టుల భర్తీ విధానం, విద్యాసంస్థల్లో క్లస్టర్ విధానం

అమలుపై వైస్ ఛాన్స్‌లర్లతో చర్చించిన ఉన్నత విద్యామండలి

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : రాష్ట్రంలోని యూనివర్సిటీల్లో ఖాళీగా ఉన్న అధ్యాపక పోస్టులను రాత పరీక్ష ఆధారంగానే భర్తీ చేయాలని భావిస్తున్నట్లు తెలిసింది. ఉన్నత విద్యా మండలి ఛైర్మన్ టి. పాపిరెడ్డి అధ్యక్షతన మంగళవారం జరిగిన యూనివర్సిటీల వైస్ ఛాన్స్‌లర్ల సమావేశంలో వర్సిటీల్లో అధ్యాపక పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియ, క్లస్టర్ విధానం తదితర అంశాలపై చర్చించారు. ఈ సమావేశంలో రాష్ట్రంలోని యూనివర్సిటీల వైస్ ఛాన్స్‌లర్లు, కళాశాల విద్య కమి షనర్ నవీన్ మిట్టల్, ఉన్నత విద్యామండలి వైస్ ఛైర్మన్లు ఆర్.లింబాద్రి, వి.వెంకటరమణ, కార్యదర్శి ఎన్.శ్రీనివా స్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా పోస్టుల భర్తీ ఎలా చేపట్టాలన్న అంశంపైనే ప్రధానంగా చర్చించినట్లు తెలిసింది.

రాత పరీక్ష, ఇంటర్వూ ద్వారా నియామలు చేపట్టడం లేదా నేరుగా అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరించి యుజిసి మార్గదర్శకాల మేరకు వారి మార్కుల ఆధారంగా ఒక్కో పోస్టుకు ఐదుగురిని లేదా ముగ్గురిని ఎంపిక చేసి వారికి ఇంటర్వూలు నిర్వహించడం, ఇతర ప్రత్యామ్నాయ విధానాలపై సమావేశంలో చర్చించారు. అయితే రాత పరీక్ష, ఇంటర్వూ ఆధారంగా అధ్యాపక పోస్టుల భర్తీని నిర్వహించడం మేలన్న అభిప్రాయానికి వచ్చి నట్లు సమాచారం. యూనివర్సిటీల్లో ఖాళీగా ఉన్న అధ్యాపక పోస్టుల భర్తీపై వైస్ ఛాన్స్‌లర్ల సమావేశంలో చర్చించి న ప్రతిపాదనలను ప్రభుత్వానికి నివేదించనున్నారు. ప్రభు త్వ ఆదేశాల మేరకు ఎంపిక విధానం ఖరారు చేయనున్నారు.

2017 నుంచి ముందుకు సాగని భర్తీ ప్రక్రియ

రాష్ట్రంలోని యూనివర్సిటీల్లో 1,551 అధ్యాపక పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నట్లు గుర్తించిన ప్రభుత్వం దశలవారీగా వాటి ని భర్తీ చేయాలని 2017లో నిర్ణయించింది. అందులో మొదటి దశలో 1,061 పోస్టుల భర్తీకి నిర్ణయం తీసుకుం ది. అయితే వివిధ కారణాలతో గత నాలుగేళ్లుగా భర్తీ ప్రక్రియ ముందుకు సాగడం లేదు. తాజాగా రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్న వివిధ పోస్టుల భర్తీపై సర్కారు దృష్టి సారించింది. ఇందులో యూనివర్సిటీ అధ్యాపక పోస్టులు భర్తీ చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని ప్రభుత్వం ఆయా విభాగాలను ఆదేశించింది. ఇందులో భాగంగా మంగళవారం ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మన్ టి.పాపిరెడ్డి యూనివర్సిటీల వైస్ ఛాన్స్‌లర్లతో సమావేశంలో నిర్వహించారు.

వనరులు సద్వినియోగం చేసుకునేలా క్లస్టర్ విధానం

రాష్ట్రంలోని విద్యాసంస్థల్లో అందుబాటులో ఉన్న వనరులు, అధ్యాపకులను పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకునే ప్రతిపాదించిన క్లస్టర్ విధానంపై వైస్ ఛాన్స్‌లర్ల సమావేశంలో చర్చించారు. ఈ విధానంలో ఒక కళాశాల ఇతర యూనివర్సిటీలు, విద్యాసంస్థలతో అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుని రెండు విద్యాసంస్థలు పరస్పరం సహకరించుకుంటుంది. ఇటీవల క్లస్టర్ విధానంపై అధ్యయనానికి నిపుణులతో కమిటీని నియమించిన ఉన్నత విద్యామండ లి ఈ విధానం అమలుపై చర్చించారు. క్లస్టర్ విధానంలో అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న రెండు విద్యాసంస్థ లు పరస్పరం అవసరాల మేరకు అధ్యాపకులను మార్చుకోవడం, క్రెడిట్లను బదలాయించుకోవడంతో పాటు ఒక కళాశాలలో లేని వనరుల మరొక విద్యాసంస్థలో ఉంటే వాటిని వినియోగించుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది.

ఉదాహరణకు ఒక డిగ్రీ కళాశాల ఐఐటి హైదరాబాద్ వంటి ప్రతిష్టాత్మక విద్యాసంస్థతో ఒప్పందం కుదుర్చకుంటే డిగ్రీ లో చేరిన విద్యార్థులు కొంతకాలం పాటు ఐఐటి హైదరాబాద్‌లోని ప్రయోగశాలలో కూడా ప్రయోగాలు చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. వీటితో పాటు ఒక కళాశా లలో ఒక కోర్సులో కొన్ని సబ్జెక్టుల చెందిన అధ్యాపకులు అందుబాటులో లేకుంటే అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న కళాశాలలో ఆ సబ్జెక్టుల బోధించే అధ్యాపకులు ఉంటే అక్కడికి వెళ్లి తరగతులకు హాజరుకావచ్చు. అక్కడే పరీక్షలు రాసినా క్రెడిట్లను విద్యార్థి చేరిన కళాశాలకు బద లాయిస్తారు. ఇలా రెండు విద్యాసంస్థల్లో వనరులను అవసరాల మేరకు పరస్పరం వినియోగించుకోనున్నారు. తద్వారా విద్యార్థులకు నాణ్యమైన ప్రమాణాలతో కూడిన విద్య లభించనుంది. ఈ విద్యాసంవత్సరం ప్రయోగాత్మకంగా కొన్ని కళాశాలల్లో క్లస్టర్ విధానం అమలు చేయాల ని సమావేశంలో నిర్ణయించినట్లు తెలిసింది.

University faculty posts are filled on the basis of written test