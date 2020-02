మెట్రోలో మాంసం తీసుకెళ్లకూడదా?

బెంగళూరు: బెంగళూరులోని నమ్మ మెట్రోలో మాంసాహార వస్తువులకు అనుమతి లేదా? అవునంటోంది బెంగళూరు మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్(బిఎంఆర్‌సిఎల్). ఫిబ్రవరి 13న ఒక ప్రయాణికుడు ట్విట్టర్‌లో ఒక పోస్ట్ పెట్టారు. నమ్మ మెట్రోలో నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ ఎందుకు నిషేధించారని అతను ప్రశ్నిస్తూ మెట్రోలో చేప మాంసాన్ని తీసుకెళ్లడానికి తాను ప్రయత్నించగా తనను ఎంట్రెన్స్‌లోనే అడ్డుకున్నారని, ఇలాంటి అవమానం తనకు ఎన్నడూ జరగలేదని అతను పేర్కొన్నాడు. ఎందుకు ఇలాంటి వివక్షను ప్రదర్శిస్తున్నారంటూ ఆ ప్రయాణికుడు మెట్రో కార్పొరేషన్‌ను నిలదీశాడు. అయితే మరుసటి రోజు బిఎంఆర్‌సిఎల్ ట్విట్టర్ ద్వారా ఇందుకు సమాధానమిస్తూ సరైన విధంగా ప్యాకింగ్ చేయని మాంస పదార్థాలను మెట్రోలో తీసుకెళ్లడానికి అనుమతించేది లేదని స్పష్టం చేసింది.

మాంసం ప్యాకెట్‌లోనుంచి ద్రవం రాకూడదని, అలాగే చెడు వాసన కూడా రావడానికి వీల్లేదని పేర్కొంది. వీటితోపాటు మెట్రోలో అనుమతించని మరికొన్ని వస్తువుల జాబితాను కూడా మెట్రో కార్పొరేషన్ ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్ చేసింది. వాటిలో ఆయుధాలు, మందుగుండు సామగ్రి, పేలుడు పదార్థాలు, పదునైన వస్తువులు, మండే గుణమున్న వస్తువులు, పక్కాగా ప్యాకింగ్ లేని మాంసం, చేపలతోపాటు పెంపుడు జంతువులు ఉన్నాయి. అయితే డాక్టర్లు, వైద్య విద్యార్థులు మాత్రం సెక్యూరిటీ తనిఖీల అనంతరం తమ సర్జికల్ టూల్స్‌ను మెట్రోలో తీసుకెళ్లవచ్చని తెలిపింది. సిక్కు ప్రయాణికులు తమ మత చిహ్నానికి సూచించే 9 అంగుళాల లోపు కృపాణాన్ని తీసుకెళ్లవచ్చని మెట్రో కార్పొరేషన్ తెలిపింది.

Unpacked Meat restricted in Namma Metro, BMRCL clarifies list of restricted goods to carry in Bangalore Metro