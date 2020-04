యుపిలో ఇద్దరు పూజారుల హత్య.. నిందితుడి అరెస్ట్

లక్నో: బులంద్ షహర్ జిల్లాలోని ఒక దేవాలయంలో ఇద్దరు పూజారులు హత్యకు గురయ్యారు. మంగళవారం వారి దేహాలు కనిపించాయి. స్థానిక యువకుడే వారిని హత్యచేసి ఉంటారని భావిస్తున్నాయి. జిల్లాలోని అనుషహర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని పగువానా గ్రామంలో ఉన్న శివాలయంలో జగదీష్ (55), షేర్ సింగ్ (45)లను లాఠీతో కొట్టారని పోలీసులు చెప్పారు. హంతకుడిగా భావిస్తున్న వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేశారు. తన బిజెపి ప్రభుత్వాన్ని ప్రతిపక్ష నాయకులు లక్షంగా చేసుకున్నారు కనుక ఈ కేసులో కఠిన చర్య తీసుకోవాలని ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఆదేశించారు. ఈ కేసును రాజకీయం చేయవద్దని కాంగ్రెస్ నాయకురాలు ప్రియాంక గాంధీ, సమాజ్‌వాదిపార్టీ చీఫ్ అఖిలేష్ యాదవ్ కోరారు.

ఈ అంశంపై మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉద్ధవ్ థాకరే యుపి సిఎం ఆదిత్యనాథ్‌తో మాట్లాడారు. కొన్నిరోజుల కిందట పాల్ఘర్‌లో ఇద్దరు సాధువుల్ని ఉరితీయడం గురించి ఆదిత్యనాథ్ కూడా ఇలాగే థాకరేకు ఫోన్ చేశారు. తాము ఉపయోగించే రెండు పటకారుల్ని దొంగిలించాడని నిందితుడు మురారి (రాజు)ని సాధువులు దూషించారని ఉత్తర ప్రదేశ్ పోలీసులు చెప్పారు. ఇద్దరు పూజారుల మృతదేహాల్ని కనుగొన్న కాసేపటికే … గంజాయి మత్తులో ఉన్న నిందితుడిని ఆలయ సమీపంలోనే అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

UP Police has arrested a man for killing two priests