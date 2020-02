లక్నో: అత్యాచార బాధితురాలి తండ్రిని నిందితుడు హత్య చేసిన సంఘటన ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని ఫిరోజాబాద్‌లో జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం… గతం సంవత్సరం తిలక్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో అచ్‌మన్ శర్మ అనే యువకుడు యువతిపై అత్యాచారం చేశాడు. ఆరు నెలల క్రితం శర్మ పోలీసులు కళ్లు గప్పి తప్పించుకున్నాడు. అప్పటి నుంచి శర్మ కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. తన కూతురుకు జరిగిన అన్యాయం గురించి నిందితుడికి వ్యతిరేకంగా కోర్టులో ఆమె తండ్రి పోరాడుతున్నాడు. దీంతో కేసు వాపస్ తీసుకోకపోతే బాధితురాలి కుటుంబంలో ఒకరిని చంపేస్తానని పలుమార్లు నిందితుడు బెదిరించాడు. దీంతో శర్మ అత్యాచార బాధితురాలు తండ్రిని తుపాకీతో కాల్చి పారిపోయాడు. స్థానికులు అతడిని స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించినప్పటికి చనిపోయాడని ఆస్పత్రి వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఆమె తండ్రి ఎలక్ట్రీషియన్‌గా పని చేస్తు కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు. ఇంటి పెద్ద చనిపోవడంతో ఆ కుటుంబ పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా మారిందిని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పోలీసుల అలసత్వంతోనే ఈ మర్డర్ జరిగిందిన స్థానికులు మండిపడుతున్నారు.

UP Rapist shot dead victims Father in Firozabad,Aachamn was constantly threatening the victim’s family to drop the ‘rape case against him. Last week