ఉపాసన కొణిదెల ఇంట్లో విషాదం..

హైదరాబాద్: మెగాపవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ సతీమణి ఉపాసన తాతయ్య కామినేని ఉమాపతిరావు(92) బుధవారం హైద‌రాబాద్‌లోని అపోలో ఆసుప‌త్రిలో చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశారు.

గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన ఈ రోజు ఉదయం తుదిశ్వాస విడిచారు. ఈ సందర్భంగా ఉపసన ట్విటర్ వేదికగా సంతాపం తెలిపారు. ‘నిస్వార్థం, మానవత్వం ఉన్న వ్యక్తి. హాస్య చతురత ఉన్న ఆయ‌న ఉర్దూలో రాసిన రచనల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. టిటిడి తొలి ఈవోగా పనిచేశారు. అనేక గొప్ప సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. మీ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి’ అంటూ ఉపసన త‌న ట్వీట్టర్ లో‌నివాళులు అర్పించారు. ఉమాపతి తెలంగాణలోని ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలోని దోమకొండలో(జూన్ 15, 1928)లో జన్మించారు. ఆయన ఐఎఎస్ గా కూడా పని చేశారు.

our thatha, K.Umapathy Rao of Domakonda-IAS 15June 1928-27May 2020 was a man of great principles, selflessness, generosity & sense of humor. An Urdu Poet know for his Shayari & the first EO of TTD was a strong believer in the religion of kindness & generosity.#RestinPeace 🙏🏼 pic.twitter.com/hb4iLgDGwj

— Upasana Konidela (@upasanakonidela) May 27, 2020