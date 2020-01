ముదరనున్న సంక్షోభం

అమెరికా, ఇరాన్‌ల మధ్య రగులుతున్న చిచ్చు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై భారాన్ని అసాధారణంగా పెంచి సాధారణ మధ్య తరగతి ప్రజల బతుకులను ఇంకా దుర్భరం చేస్తుంది. వృద్ధి రేటు వరుసగా రెండు త్రైమాసికాల్లో 5 శాతం కంటే తక్కువగా రికార్డు కావడం, రీటైల్ ద్రవ్యోల్బణం గత మూడేళ్లలో ఎన్నడూ లేనంత ఎక్కువై 5.5 శాతానికి చేరుకోడం నిరుద్యోగం ప్రబలడం, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ దయనీయ స్థితిని చాటుతున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ బడ్జెట్ అంచనాలపై ఇది తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ఇటీవల స్వల్ప వ్యవధిలోనే పెట్రోల్, డీజెల్ ధరలు రెండు సార్లు పెరిగాయి. మండిపోతున్న నిత్యావసర సరకులు మరింత ప్రియమవుతాయి. ప్రపంచంలో మూడవ అతిపెద్ద చమురు వినియోగ దేశం మనది. 80 శాతం ఆయిల్‌ను, 40 శాతం సహజ వాయువును దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో క్రూడాయిల్ ధర ఒక్క డాలర్ పెరిగితే మన చమురు దిగుమతి బిల్లు 1.6 బిలియన్ డాలర్లు (రూ. 11,482 కోట్లు) రెచ్చిపోతుంది.

దేశంలో పెట్రోల్, డీజెల్ ధరలు గత 13 మాసాలలో ఎన్నడూ లేనంత అత్యధిక స్థాయికి చేరుకుని ఉన్నాయి. ముంబైలో ఇప్పుడు లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ. 81, ఢిల్లీలో రూ. 73.35. అంతర్జాతీయ క్రూడ్ ధరలు పైకి వెళ్లేకొద్దీ ఇవి మరింత ఖరీదైపోయి లీటర్ రూ. వందకు చేరుకున్నా ఆశ్చర్యపోవలసిన పని లేదు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజలను ఆదుకోడానికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పెట్రోల్‌పై పన్నును తగ్గించుకోవలసి వస్తుంది. అది వాటి ఆదాయాలను దారుణంగా దెబ్బ తీస్తుంది. పర్యవసానంగా సంక్షేమ వ్యయంలో భారీ కోత పడుతుంది. ఇరాన్ నుంచి చౌకగా సౌకర్యవంతమైన షరతులతో మనం దిగుమతి చేసుకుంటూ వచ్చిన క్రూడాయిల్ రాక అమెరికా ఆంక్షల కారణంగా దాదాపు ఆగిపోయింది. గత మే నెల వరకు ఇరాక్, సౌదీ అరేబియా తర్వాత మనం అధికంగా క్రూడాయిల్ దిగుమతి చేసుకుంటూ వచ్చిన మూడవ అతి పెద్ద దేశం ఇరాన్.

2018లో ఇరాన్‌తో అణు పరీక్షల రహిత ఒప్పందాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఏక పక్షంగా రద్దు చేసినప్పుడు దానిపై అమెరికన్ ఆంక్షలు మళ్లీ తీవ్రతరమయ్యాయి. ఆ దశలో ఇరాన్ నుంచి చమురు దిగుమతిపై ఆంక్షల నుంచి ఇండియా సహా 8 దేశాలకు అమెరికా మినహాయింపు ఇచ్చింది. ఆ మినహాయింపును గత మేలో రద్దు చేసింది. దానితో ఆ లోటును మనం అమెరికా, వెనెజులాల నుంచి దిగుమతులను పెంచుకోడం ద్వారా పూడ్చుకున్నాం. పశ్చిమాసియా నుంచి చేసుకునే ఆయిల్ దిగుమతులు మనకు అత్యంత అనుకూలమైనవి. అమెరికా, ఇరాన్‌ల మధ్య ఉద్రిక్తత ఈ దిగుమతులను పూర్తిగా బంద్ చేసే ప్రమాదముంది. 2017 18 ఆర్థిక సంవత్సరంలో చమురు దిగుమతులపై మనం పెట్టిన ఖర్చు 87.8 బిలియన్ డాలర్లు కాగా, 201819 సంవత్సరానికి అది 111.9 బిలియన్ డాలర్లకు పెరిగింది.

ఈ బిల్లు ఇలా ఆకాశానికి అంటుతున్న కొద్దీ మన ప్రజల బతుకులు పాతాళానికి దిగజారిపోతాయి. చమురు అధికంగా ఉత్పత్తి అయ్యే పర్షియా సింధు శాఖ దేశాల నుంచి ఏకైక సముద్ర మార్గమైన హోర్ముజ్ జల సంధి అతి ముఖ్యమైనది. గల్ఫ్ దేశాలపై యుద్ధ మేఘాలు దట్టమయితే ఈ జల సంధి మూసుకుపోయే ప్రమాదం ఉంది. అమెరికాలో అధ్యక్ష ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ అక్కడి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించి వారిలో జాతీయతా ఉన్మాదాన్ని రెచ్చగొట్టి లాభపడుదామనుకుంటున్న ట్రంప్ ఇరాన్‌పై కాలు దువ్వుడు కార్యక్రమాన్ని బాగా పెంచాడు. గత సెప్టెంబర్‌లో సౌదీ అరేబియాలోని అతిపెద్ద ఆయిల్ కంపెనీ ఆర్మ్‌కో భారీ నిల్వలపై యెమెన్‌లోని హౌతి తిరుగుబాటుదార్లు డ్రోన్ దాడులు చేసి భారీగా చమురును వృథా చేసిన తర్వాత అక్కడ ఉద్రిక్తతలు పెరిగాయి. ఆ దాడుల వెనుక ఉన్నది ఇరానేనని ట్రంప్ ఆరోపించాడు.

ఇటీవల బాగ్దాద్‌లోని అమెరికా ఎంబసీ వద్ద నిరసన ప్రదర్శనల వెనుక కూడా ఇరాన్ ఉన్నదని భావించి అందుకు కారకుడనే నెపంతో దాని అత్యున్నత శ్రేణి సైన్యాధికారి సులేమానీని డ్రోన్ దాడులతో అంతమొందించాడు. ఇందుకు ప్రతీకారంగా ఇరాన్ రగిలిపోతున్నది. ఇరాక్ ప్రజలు కూడా అక్కడ అమెరికా రగిలిస్తున్న చిచ్చు నుంచి విముక్తిని కోరుకుంటున్నారు. స్థానిక ప్రజల ఆకాంక్షలతో నిమిత్తం లేకుండా ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా నిరంకుశ పెత్తనాన్ని కొనసాగించడమే లక్షంగా వ్యవహరిస్తున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు తన ఏకపక్ష ధోరణి నుంచి తప్పుకునే అవకాశాలు కనిపించడం లేదు. ఆయన నిర్దేశాలకు ఇరాన్ తల ఒగ్గే సూచనల్లేవు. ఈ నేపథ్యంలో గల్ఫ్‌లో మరొక యుద్ధానికి తెర లేస్తుందని స్పష్టపడుతున్నది. గత జూన్‌లోనే ఇరాన్‌పై వైమానిక దాడులకు ఆదేశించబోయి ట్రంప్ ఆగిపోయాడు. యుద్ధం వచ్చినా రాకపోయినా ఆ వాతావరణమే చమురు ధరలను ఊహించని స్థాయికి ఎగబాకిస్తుంది. మన వంటి దేశాల ఆర్థిక భారాన్ని అపరిమితంగా పెంచుతుంది.

US and Iran tension may affect on India exports