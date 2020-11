ట్రంప్ ఇక ఇంటికే!

కీలక రాష్ట్రాలు జార్జియా, పెన్సిల్వేనియాల్లోనూ తలకిందులైన ఆశలు

అనూహ్యంగా ఆధిక్యంలోకి జోబైడెన్

మిగతా చోట్ల ఆధిపత్యం, మరో 6 ఓట్లు సాధిస్తే శ్వేతసౌధంలోకి జో అడుగుపెట్టడం లాంఛనప్రాయమే

కోర్టుల్లోనూ ట్రంప్‌కు చుక్కెదురు

కొనసాగుతున్న ఓట్ల లెక్కింపు

వాషింగ్టన్: అమెరికా అధ్యక్ష పీఠంపై కొనసాగుతున్న ఉత్కంఠకు మరికొద్ది గంటల్లో తెరపడే అవకాశం కనిపిస్తోంది. అభ్యర్థులను విజయ తీరాలకు చేర్చే ఎలక్టోరల్ ఓట్ల లెక్కింపు దాదాపుగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో పూర్తయింది. ఇప్పటివరకు ఉన్న ట్రెండ్ ప్రకారం డెమోక్రటిక్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేస్తున్న అ ధ్యక్ష అభ్యర్థి జో బైడెన్‌కు అనుకూలంగా దాదాపు 300 ఎలక్టోరల్ ఓట్లు ఎలక్టోరల్ ఓట్లు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. మరో వైపు ట్రంప్ 214 ఎలక్టోరల్ ఓట్ల వద్దే ఆగిపోయారు. అమెరికా అధ్యక్ష పీఠాన్ని చేరుకోవాలంటే 270 ఎలక్టోరల్ ఓట్ల మ్యాజిక్ ఫిగర్‌కు చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. గురువారం రాత్రి సమయానికి ఈ మ్యాజిక్ ఫిగర్‌కు జో బైడెన్ అడుగు దూరంలో నిలిచారు.

మరో ఆరు ఎలక్టోరల్ ఓట్లు ఆయనకు అనుకూలంగా వస్తే బైడెన్ అధ్యక్షుడు కావడం లాంఛనప్రాయమే అవుతుంది. అది ఇంకెం తో దూరంలో లేదనే సంకేతాలు శుక్రవారం స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. గురువారం రాత్రివరకు ట్రంప్ ఆధిక్యతలో ఉన్న రాష్ట్రాల్లోను బైడెన్ ఆధిక్యత దిశగా దూసుకు పోతున్నారు. ట్రంప్ ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్న కీల క రాష్ట్రం జార్జియాలో పరిస్థితి తారుమారయింది. గురువారం రాత్రి పొద్దుపోయేంతవరకు అక్కడ ట్రంప్ ఆధిక్యంలో ఉండగా శుక్రవారం ఉదయానికి పరిస్థితి మారిపోయింది. అమెరికా కాలమానం ప్రకారం శుక్రవారం ఉదయం 7 గంటల సమయానికి 16 ఎలక్టోరల్ ఓట్లున్న జార్జియాలో బైడెన్ 1,096 ఓట్ల ఆధిక్యతలో కొనసాగుతున్నారు.

గురువారం రాత్రి వరకు ట్రంప్ ఆధిక్యతలో ఉండిన పెన్సిల్వేనియాలోను శుక్రవారం బైడెన్ ఆధిక్యత సాధించారు. తాజా సమాచారం అందే సమయానికి బైడెన్ అక్కడ 5500 కన్నా ఎక్కువ మెజారిటీలో ఉన్నారు. ఇక ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతున్న మిగతా మూడు రాష్ట్రాల్లో రెండు చోట్ల బైడెన్ ఆధిక్యతలో కొనసాగుతున్నారు. నెవాడాలో 89 శాతం ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తయింది. అక్కడ బైడెన్ ప్రత్యర్థి ట్రంప్‌పై 11,438 ఓట్ల ఆధిక్యతలో కొనసాగుతున్నారు. 90 శాతం ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తయిన ఆరిజోనాలో బైడెన్ 47,052 ఓట్ల ఆధిక్యతతో విజయం వైపు దూసుకు పోతున్నారు. ఒక్క అలస్కాలో మాత్రమే ట్రంప్ గెలిచే అవకాశాలున్నాయి.

రీకౌంటింగ్‌కు అవకాశం

ఇదిలా ఉండగా జార్జియాలో రీకౌంటింగ్ దిశగా వెళ్లే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.నిబంధనల ప్రకారం గెలుపు మార్జిన్ 0.5 శాతం, అంతకన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఓడిపోయిన అభ్యర్థి రీకౌంటింగ్ కోరే అవకాశముంది. అయితే ఫలితాలు వెలువడిన రెండు రోజుల్లోనే సదరు అభ్యర్థి రీకౌంటింగ్‌కు కోరాల్సి ఉంటుంది. ఒక వేళ తాజా ఫలితాల్లో ట్రంప్ ఓడిపోయినట్లయితే రీకౌటింగ్ కోరే హక్కు ఆయనకు ఉంటుంది. కాగా జార్జియాలో బైడెన్ గెలిస్తే సెనేట్‌లో డెమోక్రాట్ల బలం పెరుగుతుంది. అప్పుడు చట్టాలు ఆమోదించడానికి, కీలక నియామకాలు చేపట్టడానికి డెమోక్రాట్లకు ఎలాంటి అడ్డంకులు ఉండవు. ఒక వేళ జార్జియాలో డెమోక్రాట్లు ఓడిపోయి… బైడెన్ అధ్యక్షుడయితే (మిగతా నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎలక్టోరల్ ఓట్లు వస్తే) మాత్రం సెనేట్‌లో ఇబ్బందులు తప్పవని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

కోర్టుల్లోను ట్రంప్‌కు చుక్కెదురు

ఇప్పటికే ఓటమి భయంతో అనాలోచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తున్న ట్రంప్‌కు న్యాయస్థానాల్లోను చుక్కెదురు తప్పడం లేదు. గడువు ముగిసిన తర్వాత వచ్చిన మెయిల్‌ఇన్ ఓట్లను లెక్కించవద్దని, కౌంటింగ్‌లో అక్కమాలు జరిగాయని ఆరోపిస్తూ ట్రంప్ మద్దతుదారులు కోర్టులోఓ పిటిషన్లు వేసిన విషయం తెలిసిందే. జార్జియా, విస్కాన్సిన్, పెన్సిల్వేనియా, మిషిగాన్ రాష్ట్రాల్లో ఓట్ల కౌంటింగ్‌ను వారు సవాలు చేశారు. ఈ క్రమంలో సరైన సాక్షాధారాలు లేవంటూ జార్జియా, మిషిగాన్ కోర్టులు ఈ పిటిషన్లను పరిగణనలోకి తీసుకోలేదు. జార్జియా కేసులో ఆలస్యంగా వచ్చిన 53 బ్యాలెట్లను ఆన్‌టైమ్ బ్యాలెట్లతో కలిపి లెక్కించినట్లు ట్రంప్ మద్దతుదారులు ఆరోపించారు.మిషిగాన్‌లో కూడా ఇదే కారణంతో ఓట్లను లెక్కించకుండా ఆపడానికి యత్నించారు.

ఈ క్రమంలో జార్జియాలోని ఉన్నత న్యాయమూర్తి జేమ్స్ ఎఫ్ బాస్ మాట్లాడుతూ, ‘బ్యాలెట్లు చెల్లవని చెప్పడానికి ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు. ఈ పిటిషన్లను పరిగణనలోకి తీసుకోలేం’ అని వ్యాఖ్యానించారు. మిషిగాన్ కేసులో కోర్ట్ ఆఫ్ క్లెయిమ్స్ జడ్జి సింథియా స్టీఫెన్స్ కూడా ఇదే విధమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కౌంటింగ్ ప్రక్రియలో మిషిగాన్ స్టేట్ ఆఫ్ సెక్రటరీ జోక్యం చేసుకున్నారనడానికి ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని ఆమె అన్నారు. అంతేకాదు, ఈ పిటిషన్ వేస్తామని నిన్న ఉదయం కౌంటింగ్ ప్రారంభమయ్యే సమయంలోప్రకటించారని, ఉదయం 4 గంటలకు పిటిషన్ దాఖలు చేశారని, అప్పటికి కౌంటింగ్ ప్రక్రియ మొదలైపోయిందని కూడా ఆమె అన్నారు. లాస్ వేగాస్ సహా నెవాడా జనాభా కలిగిన క్లార్క్ కౌంటీలో ఓటింగ్ అవకతవకలు జరిగాయని ట్రంప్ మద్దతుదారులు ఆరోపించారు. కాగా జార్జియా, మిషిగాన్ తీర్పులపై ట్రంప్ ఈధికార ప్రతినిధి స్పందించలేదు. కాగా మిషిగాన్‌లో బైడెన్ విజయం ఖాయమని పలు న్యూస్ చానళ్ల అంచనాలు చెబుతున్నాయి.

US candidate must win at least 270 electoral votes