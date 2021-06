అమెరికాలో ‘భారత్’ కలకలం

వేగంగా విస్తరిస్తున్న ఇండియా కొవిడ్ వేరియంట్

వాషింగ్టన్ /న్యూఢిల్లీ : కరోనా నుంచి విముక్తం దశలో అమెరికాలో ఇప్పుడు ఇండియా కొవిడ్ వేరియంట్లు కలకలం రేపుతున్నాయి. జులైలో అమెరికా స్వాతంత్య్రదినోత్సవాన్ని అట్టహాసంగా మాస్క్‌ల ముసుగులు లేని పౌరుల సమక్షంలో నిర్వహించుకోవాలనే బైడెన్ కలలకు ఇదో సంకటస్థితిని తెచ్చిపెడుతోంది. భారత్‌లో తలెత్తిన కరోనా రకపు వైరస్ అత్యంత వేగంగా వ్యాప్తిచెందే లక్షణాలతో ఉంటూ వస్తోంది. ఇండియన్ ప్రస్తుత కొవిడ్ వేరియంట్లకు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ డెల్టా, కప్పాలనే పేర్లు పెట్టింది. ఈ రకాల వైరస్ అమెరికాలో సత్వరరీతిలో వ్యాపిస్తోందని అమెరికా ఆరోగ్య విభాగం గణాంకాలతో స్పష్టం అయింది.

అమెరికాలో నమోదైన కొత్త కరోనా కేసులలో 7 శాతం వరకూ ఈ ఇండియా వేరియంట్ల వల్ల సోకినవే అని డాటాతో స్పష్టం అయింది. ఇంతకు ముందటి వరకూ శాస్త్రీయంగా బి 1. 617.2 వేరియంట్‌గా పిలిచిన ఈ రకం మే నెల ఆరంభంలో మొత్తం కేసులలో 1 శాతం వరకూ ఉంటూ వచ్చింది. తరువాత ఇది క్రమేపీ విస్తరిస్తూ పోవడంతో అమెరికాలో ఇప్పుడు తిరిగి కరోనా సంబంధిత భయాలు అలుముకుంటున్నాయి. ఇండియా వేరియంట్ల ముప్పు గురించి ఔట్‌బ్రేక్ ఇన్‌ఫో వివరాలతో వెల్లడైంది. ఇండియా వేరియంట్‌కున్న శీఘ్రగతి వ్యాప్తి లక్షణంతో మే నెల 26 నాటికి వైరస్ మొత్తం కేసులలో ఏడు శాతంగా నమోదు అయింది.

సాధారణ కరోనా వైరస్‌తో పోలిస్తే ఈ మ్యుటెంట్ నమూనా 60 శాతం వేగంగా వ్యాపిస్తుందని నిపుణులు అంచనావేస్తున్నారు. అమెరికాలోని పలు రాష్ట్రాలకు భారతీయుల ప్రయాణాలు ఎక్కువగా సాగుతూ ఉంటాయి. ఈ దశలో ఇండియా వేరియంట్లు అమెరికాలో వ్యాపించడం తీవ్ర పరిణామం అయి, ఇతరత్రా భవిష్య పరిణామాలకు దారితీస్తుందనే అనుమానాలు తలెత్తుతున్నాయి. భారత్‌లో ఇప్పటి కరోనా దశలోని వైరస్ మునుపటి దశ వైరస్‌తో పోలిస్తే అత్యంత శక్తివంతం, వేగవంతం అని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్లుహెచ్‌ఒ) గత వారం వర్గీకరించింది.

శాస్త్రీయత సాంకేతిక అమెరికాకు కీలకం

శాస్త్రీయ అంశాలకు సంబంధించిన సాంకేతిక విశ్వసనీయ నిర్థారణలపై అమెరికా ఎక్కువగా దృష్టి సారిస్తుంది. ఈ క్రమంలో ఇండియా వేరియంట్ వ్యాప్తితో అమెరికా ఉన్నతాధికారుల స్థాయిలో తిరిగి జాగ్రత్త చర్యల హెచ్చరికల కసరత్తు జరుగుతోంది. పోయిన ఏడాదే దేశ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల ఉత్సవాలను నిర్వహించుకునే స్వేచ్ఛ కరోనాతో కోల్పోయినట్లు అమెరికన్లు విలవిల్లాడారు. ఇప్పుడు మాస్క్‌లు తిరిగి రావల్సిన పరిస్థితి వస్తుందనే ఆందోళన వచ్చే నెల ఇండిపెండెన్స్ కళను దెబ్బతీస్తుందని అధికార డెమోక్రాట్లు ఎక్కువగా ఆందోళనతో ఉన్నారు.

ఇండియా రకంతో ఇప్పటివరకూ వ్యాక్సిన్లు పొందని వారికి ఎక్కువగా ముప్పు ఉంటుంది. ప్రత్యేకించి పిల్లల్లో ఇది ఎక్కువగా సోకుతుందనే వాదన విన్పించడంతో ఇప్పుడిప్పుడు తెర్చుకున్న అమెరికా చిన్నారుల స్కూళ్లలో తిరిగి నియంత్రణల వాతావరణం ఏర్పడింది. మ్యుటేషన్ రకపు వైరస్ అమెరికాలో ఫిబ్రవరిలోనే ఓ చోట కనుగొన్నట్లు వెల్లడైంది. అయితే ఇది నామమాత్రపు ప్రభావం చూపింది. కానీ ఇండియాలో ఇప్పటి వేరియంట్లు నెలకొన్న దశలో అమెరికాలో దీనిపై భయాలు మరింత ముదిరాయి.

ఫైజర్ ఇతర వ్యాక్సిన్లపై ఎక్కువగా ఆశలు

అమెరికాలో కరోనా కట్టడికి ఎక్కువగా వాడుతున్న ఫైజర్ ఇంక్ బయో ఎన్ టెక్ ఎస్‌ఇ వ్యాక్సిన్ ఎటువంటి రకానికి అయినా సమగ్ర విరుగుడు అవుతుందని అమెరికా విశ్వసిస్తోంది. రెండో డోస్ తరువాత ఇది అత్యంత శక్తివంతంగా పనిచేస్తుందని, ఈ లోగా ఈ వేరియంట్ వ్యాప్తి చెందితే ముప్పు తప్పదని అమెరికా నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దేశంలో అత్యధికులకు వ్యాక్సిన్లు పడ్డాయని, ఇక స్వేచ్ఛగా తిరిగేందుకు అడ్డులేదని బైడెన్ చెపుతున్నప్పటికీ దేశంలో ఇప్పటివరకూ దాదాపు 60 శాతం జనాభా వరకూ పూర్తిస్థాయిలో వ్యాక్సిన్లు అందని స్థితిలో ఉన్నారు.

అయితే ఇదే దశలో కరోనా కట్టడి చర్యలను సడలించడం, దీనికి తోడుగా ఇప్పుడు అత్యంత తీవ్రస్థాయి వేగవంతపు శక్తివంతపు ఇండియన్ వేరియంటు రావడం తీవ్ర పరిణామాలకు దారితీస్తోంది. ఇండియా అమెరికా మధ్య సంబంధాల విషయంలో ఎటువంటి తాత్కాలిక మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయనేది కీలకం అయింది. అయితే ఇండియా రకం వ్యాప్తిని ముందుగానే అమెరికాలో కట్టడి చేయవచ్చునని అమెరికా వైద్య ప్రముఖులు, వైట్‌హౌస్ ప్రెసిడెంట్ మెడికల్ టీం సారథి డాక్టర్ ఆంటోనీ ఫౌచీ తెలిపారు. దేశంలో ఇప్పటికే అధికారపు వాడకానికి ఉన్న రెండు డోస్‌ల వ్యాక్సిన్లతో ఇండియా వేరియంట్‌ను నియంత్రిస్తాయని ఆశిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఇది కనీసం పాక్షికంగా అయినా ఇండియా వేరియంట్‌ను నియంత్రిస్తుంది. లేదా పూర్తి స్థాయిలో రక్షాకవచం కూడా కావచ్చునని తెలిపారు.

